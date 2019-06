Viúva faz campanha para cremação de brasileiro em Newark

José Guimarães, casado com Cleane Guimarães, faleceu na segunda-feira (11)

Na terça-feira (11), a internauta Thaís Polo iniciou no website GoFundMe.com uma campanha beneficente, em nome de Cleane José Guimarães, moradora em Newark (NJ), cujo objetivo é angariar US$ 1.300 para as despesas com a cremação do corpo do marido dela, José Guimarães. Até a tarde de quarta-feira (12), haviam sido arrecadados US$ 2.419, ultrapassando o objetivo. A causa do falecimento não foi divulgada na campanha.

“Amigos do meu Face(book) todos sabe que hoje Deus levou meu marido. Eu achava que estava tudo certo com a funerária, achei que o seguro médico ia pagar a cremação, infelizmente, não foi aprovado. (Eu) estou sofrendo muito e não tenho esse dinheiro, preciso de ajuda nesse momento com a despesa. Eu já tenho 2 meses sem trabalhar direito, agora fiquei com dois filhos pequenos (e) sem dinheiro. (Eu) tive muito gasto antes, agora peço ajuda para pagar o funerária que (cobra) US$ 1,300 pelo meu marido, José Guimarães, até amanhã de manhã minha conta (é) essa da Foto. Desde já, obrigado”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Vários amigos postaram mensagens de carinho e pesar pelo falecimento de José Guimarães, confira algumas abaixo:

“Meus sinceros sentimentos à família”, postou Jimmy Godoy.

“Coragem amiga!” Postou Alexandra Loureiro.

“Deus te abençoe! Meus sentimentos”, postou Carla Oliveira Santana.

“Cleane, que Deus proteja e abençoe sua família nessa hora. (Nós) estamos em oração por vocês. Deus os abençoe. Meus sentimentos”, postou Nayara Conti.

“Querida Cléo, sinto em não poder ajudar mais”, postou Andréa Caria.

“Que Deus possa ser o refúgio de vocês nesse momento de dor, sinta se abraçada por mim!” Postou Priscila Ridolfi.

“Meu sentimentos Cleane; que o Senhor Jesus te console e te de forças nesse momento tão difícil”, postou Mari Cezimbra.

“Meus Sentimentos Cleonice. Deus seja o seu suporte e conforto neste momento tão difícil”, postou Cláudia Cascardo.

A campanha em prol de José Guimarães pode ser acessada através do link: https://www.gofundme.com/crematorio-jose-guimaraes?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_dn_postdonate_r&fbclid=IwAR2VwBHXYoSuL9I0lSV1V9Jm53dD5CjhKwWngdIKICJ9bjp-L1rZ2WyCtzA