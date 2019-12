Cabeleireiro Hilton volta a atender no Ironbound

Após regressar aos EUA, Hilton Costa está atendendo na Ferry St., no coração do bairro, em Newark (NJ)

Atuando há 30 anos nos Estados Unidos, o cabeleireiro Hilton Costa voltou recentemente a atender a clientela no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Em entrevista à equipe de reportagem do BV, ele relatou que passou aproximadamente 5 anos no Brasil, para cuidar dos pais idosos, mas que agora retornou e está atendendo no coração da comunidade. Antes de viajar ao Brasil, Hilton atendeu sua clientela em vários estabelecimentos, incluindo um salão na Jackson Street, onde o prédio foi demolido, próximo à esquina com a Ferry St., também no Ironbound.

Atualmente, Hilton atende no Shaira Gonzalez Aesthetic Center, no 73-75 Ferry St., que oferece os serviços de massagem de drenagem linfática, tratamento cosmético pós-cirúrgico, massagem de relaxamento, massagem esportiva, tratamento da celulite, desintoxicação cutânea, hidroterapia facial, Bio Lifting, entre outros tratamentos. No mesmo local, no Shaira Salon & Spa, os clientes têm à disposição cortes femininos e masculinos, luzes, tratamento com queratina, relaxamento, permanente, extensões capilares, manicure, pedicure, depilação com cera, maquiagens, extensão dos cílios, sobrancelhas, entre outros. Os serviços completos podem ser conferidos no website: www.ShairaAestheticCenter.com

. Início no Brasil:

O talento para o ofício Hilton herdou do avô, que era barbeiro, e, então, desde a adolescência ele cortava os cabelos de crianças em orfanatos, hospitais, primos, entre outros. Aos 23 anos, ele concluiu o curso de cabeleireiro ministrado pelo Professor Marcelino, no Espírito Santo, onde viveu com a família depois de ter saído da Bahia ainda na infância, estado onde nasceu. A vinda para os EUA em 1989 deveu-se ao convite feito por um amigo que abriu um salão na época em Nova York. Quando trabalhava num salão de proprietários gregos em Manhattan (NY), uma cliente e funcionária do Consulado Geral do Brasil na cidade o aconselhou a trabalhar em Newark (NJ), onde já havia uma considerável concentração de imigrantes brasileiros.

Depois de uma curta temporada em Harrison (NJ), Hilton agora atende na 73 Ferry St., em frente ao restaurante Ibéria, no coração do Ironbound. Ele é especialista na aplicação de queratina, ou seja, uma proteína que ajuda a formar as unhas e os cabelos. A queratina é tão importante para o crescimento e vitalidade de cabelos, que são comuns tratamentos capilares a base de queratina serem realizado em salões de beleza, já que a aplicação nos cabelos fornece maior brilho e proteção. O cabelo já possui normalmente a queratina, mas devido às agressões químicas: coloração, poluição, descoloração, cloro e raios solares, ele acaba perdendo essa proteína. Por isso, é importante fazer a reposição nos fios. Esse tratamento é bastante utilizado e popular entre as mulheres brasileiras.

Além disso, Hilton é especializado em selagem, cortes, luzes (highlights), ou seja, tudo nas áreas da beleza feminina e masculina. Os horários de atendimento podem ser marcados através do tel.: (862) 334-7588.