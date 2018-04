Cabeleireiro pega prisão perpétua por infectar parceiros com HIV

Daryll Rowe procurava suas vítimas através do Grindr, infectando vários homens antes de ser preso

O cabeleireiro inglês Daryll Rowe, de 27 anos, foi considerado culpado de iniciar uma “campanha cínica” com o objetivo de infectar com o vírus HIV quantos homens possíveis. As vítimas eram escolhidas através de apps de encontros íntimos, incluindo o Grindr. A ação doentia era uma “vingança” depois que o réu foi diagnosticado com a doença crônica pelo homem que atualmente cumpre 10 anos e 253 dias de prisão.

As autoridades na Flórida disseram que Daryll, que insistentemente negou ser portador de HIV, recusou tratamento. Um corpo de jurados ouviu durante o julgamento de 7 semanas que o cabeleireiro enviou mensagens ameaçadoras às suas vítimas, as quais ele conheceu online. Em 2017, ele foi considerado culpado nas 10 acusações de tentar deliberadamente infectar com HIV os homens que ele conheceu através do Grindr, entre outubro de 2015 e janeiro de 2016.

Na quarta-feira (18), a Juíza Christine Henson disse: “Relatórios psicológicos relatam que o seu crime está relacionado com o alto nível de raiva, controle e sadismo”.

“Você representa o risco sério de causar danos aos homossexuais. Você é altamente predador, controlador e manipulador”, acrescentou.

Deborah Gold, chefe executiva do The National AIDS Trust, disse que “o caso do Rowe é o primeiro do tipo envolvendo alguém do Reino Unido e é excepcionalmente raro de acontecer. Transmitir intencionalmente o HIV é um crime deplorável que um indivíduo pode cometer somente se evitar o próprio tratamento”.

Os atos cruéis do cabeleireiro foram descobertos depois que as vítimas começaram a adoecer e 2 delas denunciaram. As identidades de todas as vítimas estão protegidas por lei.