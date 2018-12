“Caçador de ilegais” processa 3 redes de notícias em US$ 300 milhões

Joe Arpaio alega que foi politicamente prejudicado ao ser retratado erroneamente como “criminoso” pelos veículos de comunicação

O antigo xerife na jurisdição de Phoenix (TX), Joe Arpaio, de 86 anos, iniciou um processo judicial por difamação na tentativa de ser indenizado em US$ 300 milhões contra 3 redes de notícias. Ele alega que elas fizeram referências “errôneas” com relação ao caso criminal dele e que isso prejudicou a possibilidade de ele concorrer à vaga no Senado em 2020, deixada pelo falecido John MacCain.

A ação judicial foi apresentada na segunda-feira (10) em Washington e alega que a CNN, Huffington Post e a revista Rolling Stone agiram com malícia quando publicaram declarações que sabiam ser errôneas. Arpaio defende que a CNN não fez nenhum esforço para corrigir o comentário feito pelo âncora Chris Cuomo durante uma cobertura em janeiro, na qual o antigo xerife foi citado como um criminoso condenado. A condenação de Arpaio em 2017 por ignorar ordens judiciais de suspender a realização de batidas migratórias foi um delito e não um crime. A clemência concedida a ele pelo Presidente Donald Trump impediu que ele pudesse ser sentenciado à prisão.

O processo também é baseado num artigo publicado pelo jornal digital Huffington Post, em novembro, que incorretamente publicou que Arpaio tinha sido enviado à penitenciária por ter ignorado ordens judiciais. A ação detalha que a Rolling Stone corrigiu um erro numa estória publicada em novembro, na qual o antigo xerife é citado como ex-criminoso. A ação também alega que qualquer pessoa que tenha lido o artigo na Rolling Stone não saberia que seria errado considerar Arpaio um ex-criminoso. Tal artigo contém uma nota do editor frisando que a revista se arrepende do erro e que a estória foi atualizada para informar que a condenação de Arpaio era um delito, não um crime.

Como resultado das citações errôneas, alega o processo, Arpaio foi exposto ao ridículo, a reputação dele foi seriamente prejudicada e a possibilidade de levantar fundos na campanha para a disputa ao Senado em 2020 foi prejudicada. Ele disse não saber se receberá US$ 300 milhões como resultado do processo, mas que isso envia a mensagem às redes de notícias de que é necessário verificar os fatos antes de publicá-los.

Independente dos veículos de comunicação terem se desculpado pelos erros, Arpaio alega que foi ele quem teve que lidar com a impressão de que era um criminoso. “Eu não vou ficar sentado e deixar isso passar”, disse ele.

Arpaio serviu como xerife durante 24 anos, antes de ser derrotado em 2016 por um desconhecido sargento de polícia aposentado em Phoenix. No verão desse ano, ele ficou em último lugar nas eleições primárias republicanas na escolha dos candidatos à vaga no Senado Federal ocupada pelo Senador Jeff Flake. Ele disse que ainda não decidiu se participará da disputa ao Senado em 2020 para preencher a vaga deixada pela morte de McCain.