Cadáver encontrado em Massachusetts é de brasileiro

O goiano Rudolph Sheldon Martins Reis era pai de 2 filhos e o funeral ocorrerá em Beverly (MA)

Através do website GoFundMe.com, foi identificado o cadáver encontrado na noite de sábado (29) como o de Rudolph Sheldon Martins Reis, de 26 anos, natural de Goiás. Ele era companheiro de Laryssa Monteiro, tinha uma filha de 5 meses de idade, Melissa K. Reis, e um filho, Jordan Reis, e residia na Fellsway West, na cidade de Medford (MA). As autoridades ainda não divulgaram as causas da morte de “Rudy Reis”, como era popularmente conhecido, e os familiares não forneceram detalhes sobre o trágico incidente.

. Entenda o caso:

Aproximadamente, às 9 horas da noite de sábado (29), viaturas de polícia cercaram um prédio localizado na 104 Fellsway West, em Medford (MA). Agentes entraram na unidade 32 e pouco mais de 1 hora depois foi retirado do local, numa maca, o corpo coberto de um indivíduo, que diversos vizinhos na ocasião especularam ser brasileiro.

Apesar de as autoridades locais ainda não terem divulgado mais detalhes sobre o caso, circularam rumores nas redes sociais de que a morte do jovem poderia ter sido o resultado de suicídio. Na região de Medford e cidades vizinhas moram muitos imigrantes brasileiros.

. Campanha beneficente:

No domingo (30), Laryssa Monteiro lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: goo.gl/RxHDUk, cujo objetivo é angariar US$ 5 mil para arcar com as despesas de velório e sepultamento de Rudolph Reis. Até a tarde de quarta-feira (2), haviam sido doados US$ 3.295. Ele era filho de Seldo Ramos e Maria Lúcia dos Reis, também já falecida, e estudou em Somerville (MA), segundo o obituário.

“Foi tão inesperado perder uma pessoa tão amada. O Rudy era um pai e amigo tão feliz. Ele adorava estar com a família e os amigos dele. Ele sempre estava pronto para ajudar quem precisasse. O Rudy deixa dois filhos, Jordan e Melissa. Hoje, enquanto sofremos a perda, nós pedimos ajuda para que assim o Rudy possa ter o sepultamento apropriado. Toda a verba levantada irá diretamente para as despesas com o funeral e os filhos dele. Não há quantia grande ou pequena demais. Nós agradecemos sinceramente”, postou Laryssa no GoFundMe.com.

“O meu coração está partido ao tentar entender porque você nos deixou. O nosso bebê, a nossa família. Por que Deus levou você no melhor momento de nossas vidas (?). Eu não tenho palavras; você era a melhor parte de mim. Eu te amo e sempre te amarei. Descanse em paz querido! Sem chão, sem meu coração, sem eu, sem você. Por que você me deixou baby? Por que Deus te levou no melhor momento de nossas vidas, nossa família, nosso lar. Não tenho palavras, você era a parte mais feliz de mim. Eu te amo Rudy. Rest in peace baby”, acrescentou ela.

. Serviço fúnebre:

O serviço fúnebre de Rudolph Sheldon Martins Reis acontecerá no sábado (5), da 1:00 pm às 3:00 pm, na Campbell, Lee, Moody & Russell Funeral Home (www.campbellfuneral.com), na 565 Cabot Street, em Beverly (MA).