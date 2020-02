Cães mordem 12 pessoas e dono pode ser preso em NJ

Esau Morales enfrenta as acusações de criar soltos animais perigosos e não obter licenças para os cães, em Litte Egg Habor (NJ)

Um indivíduo de 26 anos, dono de três cães, que a polícia em Little Egg Harbor (NJ) diz ter mordido 12 pessoas e aterroriza um bairro na cidade há vários meses, terá que comparecer ao tribunal no final desta semana. O réu Esau Morales enfrenta as acusações de criar soltos animais potencialmente perigosos e não obter licenças para os cães. A primeira acusação pode resultar em detenção, detalhou o chefe de polícia, Richard Buzby Jr.

“Vou procurar a sentença máxima”, disse ele.

Os cães atacaram e morderam pelo menos 12 pessoas, incluindo 6 na segunda-feira (3), antes que fossem capturados, após vários incidentes nos últimos 4 meses, informou a polícia.

Morales está agendado para comparecer à audiência na sexta-feira (7), às 9:00 no Tribunal Municipal de Little Egg Harbor, divulgou Buzby.

Embora a polícia geralmente contate o Departamento de Controle de Animais em incidentes envolvendo cães, o caso foi tão flagrante que os investigadores do chefe de polícia apresentaram as acusações.

“Este é um assunto muito sério”, disse Buzby na quarta-feira (5). “Esses cães são perigosos. Vou procurar a sentença máxima”.

Buzby relatou que, depois que pelo menos 2 pessoas foram mordidas em 10 de dezembro e os cães confiscados, Morales inventou uma história durante audiência na Corte para recuperar os animais.

“O juiz ouviu uma série de fatos que não eram precisos”, disse o chefe de polícia. “Morales mentiu para o juiz em mais de uma ocasião”.

Buzby detalhou que algumas das mordidas nos ataques ocorridos na segunda-feira (3), em Lake Winnipesaukee Drive, na região de Mystic Island, foram bastante graves, com pelo menos 4 pessoas necessitando de tratamento médico.

“Uma mulher levou uma mordida no braço que foi muito sério; até o osso”, relatou o chefe de polícia. Ele acrescentou que também viu uma foto de uma das vítimas de mordidas em dezembro. Essa pessoa tem cicatrizes que ainda são visíveis e hematomas que não desapareceram, disse Buzby.

Na segunda-feira (3), um vídeo de uma câmera de segurança instalada no bairro registrou um homem repelindo 3 cães usando um bastão. A polícia chegou em menos de dois minutos depois de ser contatada e em 1 hora, a matilha de cães soltos havia sido encurralada, informou o chefe de polícia.

Os cães foram levados a um abrigo de animais no Condado de Ocean. Buzby relatou que ainda não tem certeza se eles serão sacrificados.

Morales recebeu a ordem judicial para instalar cercas adicionais para manter os cães isolados, mas o chefe de polícia considerou a barreira insuficiente.