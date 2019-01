Cai o número de imigrantes indocumentados em 12 estados

A quantidade estimada de imigrantes com status irregular nos EUA diminuiu para 10.7 milhões em 2016, conforme estatísticas

Enquanto o Presidente Donald Trump e legisladores em Washington-DC continuam a debater se há uma crise envolvendo a imigração ilegal na fronteira sul dos EUA, especialistas informaram que o número de indocumentados caiu em 12 estados, incluindo New Jersey. A quantidade estimada de imigrantes com status irregular no país diminuiu para 10.7 milhões em 2016; o índice mais baixo em mais de uma década, conforme a análise do Pew Research Center (PRC).

Doze estados informaram que a população indocumentada caiu entre 2007 e 2016, conforme as estimativas. “A queda se deve basicamente à diminuição brusca no número de mexicanos que entram no país sem autorização”, revelou o PRC.

Em New Jersey, o número de indocumentados caiu 16% para 475 mil, revelou o relatório. Entretanto, o Estado Jardim continua a ter uma das maiores populações indocumentadas nos EUA. A maioria da queda nacional ocorreu durante a administração do Presidente Barack Obama. Ainda não é claro se a política de Trump de combater a imigração clandestina tem afetado os números desde que ele assumiu o cargo em 2017.

Segue abaixo os 12 estados que apresentaram quedas na quantidade de imigrantes indocumentados:

12) Arkansas: População indocumentada estimada: 55 mil. Queda: -10 mil.

11) Alabama: População indocumentada estimada: 55 mil. Queda: -15 mil.

10) Novo México: População indocumentada estimada: 60 mil. Queda: -25 mil.

9) Nevada: População indocumentada estimada: 210 mil. Queda: -35 mil.

8) Oregon: População indocumentada estimada: 110 mil. Queda: -40 mil.

7) Michigan: População indocumentada estimada: 100 mil. Queda: -45 mil.

6) New Jersey: População indocumentada estimada: 475 mil. Queda: -90 mil.

5) Illinois: População indocumentada estimada: 400 mil. Queda: -140 mil.

4) Arizona: População indocumentada estimada: 275 mil. Queda: -220 mil.

3) Flórida: População indocumentada estimada: 775 mil. Queda: -240 mil.

2) Nova York: População indocumentada estimada: 725 mil. Queda: -300 mil.

1) Califórnia: População indocumentada estimada: 2.2 milhões. Queda: -550 mil.

Estados cuja população indocumentada aumentou entre 2007 e 2016:

1) Delaware: População indocumentada estimada: 30 mil. Aumento: +10 mil.

2) Massachusetts: População indocumentada estimada: 250 mil. Aumento: +35 mil.

3) Louisiana: População indocumentada estimada: 70 mil. Aumento: +15 mil.

. Efeitos da recessão:

Especialistas em imigração calculam que o número de imigrantes indocumentados esteja caindo nos EUA principalmente devido a fatores econômicos. A recessão, que durou entre 2007 e 2009, continua a surtir efeitos atualmente, pois diminuiu drasticamente as vagas de trabalho na construção civil em toda a nação. Isso fez com que inúmeros trabalhadores mexicanos tiveram que decidir se cruzavam de volta a fronteira ou permaneciam nos EUA.

“Desde a recessão (econômica) temos presenciado declínios massivos”, relatou Ali Chaudhary, professor assistente de Sociologia na Rutgers University. “Isso está diretamente ligado à construção (civil)”.