Califórnia aprova venda sem receita de drogas preventivas do HIV

O estado é o primeiro nos EUA a permitir que os clientes adquiram os medicamentos sem a necessidade de autorização médica

O governador da Califórnia, Gavin Newsom (D), assinou o projeto de lei que permite os farmacêuticos no estado vender remédios de prevenção ao HIV sem a necessidade de receita médica. Ele aprovou a nova legislação, também conhecida como Proposta do Senado 159, na segunda-feira (7). A legislação foi aprovada quase por unanimidade em ambas as câmaras do Governo Estadual, em setembro.

O projeto de lei, também redigido pelo Senador Scott Wiener (D), visa ampliar de forma significativa o acesso às medicações “PrEP” e “PEP” no estado ao permitir que os farmacêuticos vendam os medicamentos sem que os clientes tenha que apresentar receita médica.

O medicamento profilático “PrEP” é altamente eficaz para aqueles que possuem “risco muito alto” de contrair o HIV quando ingerido diariamente, segundo o Controle de Doenças Contagiosas (CDC). O órgão também citou estudos que revelaram que a droga tem reduzido o risco de uma pessoa contrair o HIV através do sexo em quase 99% com o uso regular.

Segundo o Minority HIV/AIDS Fund, o “PEP”, ou profilaxia pós-exposição, é utilizado para prevenir imediatamente o HIV depois de possível exposição ao vírus. A eficácia na prevenção de que o vírus se espalhe no organismo depende do quanto mais rápido o indivíduo tome o medicamento.

O escritório de Newsom informou que a lei “proíbe as companhias de seguro de exigir autorização anterior para que os clientes obtenham cobertura para o PrEP”.

Logo após ter assinado a lei na segunda-feira (7), Newsom disse que todos os moradores na Califórnia “merecem acesso ao PrEP e PEP; dois tratamentos que têm transformado a nossa luta contra o HIV e a AIDS”.

“Eu aplaudo essa legislação por ampliar o acesso a esses tratamentos e nos aproximar do final da HIV e AIDS de uma vez por todas”, acrescentou.

Segundo o canal de notícias NBC News, a nova lei torna a Califórnia o primeiro estado nos EUA a disponibilizar os medicamentos de prevenção ao HIV sem a necessidade de receita médica.