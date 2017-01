Califórnia: Cidades santuários prometem combater Trump

Os prefeitos de San Francisco, San José, Oakland e Berkeley divulgaram em conjunto um comunicado prometendo manter as políticas vigentes

Na noite de quarta-feira (25), o Presidente Donald Trump iniciou seu plano de transformar as leis migratórias dos EUA assinando 2 decretos de lei. O primeiro autoriza a construção do muro ao longo da fronteira com o México e o segundo determina a suspensão de verba federal para as cidades santuários. A reação da Califórnia foi rápida: Legisladores democratas em todo o estado criticaram os decretos presidenciais.

Uma hora depois que Trump discursou no Departamento de Segurança Nacional (DHS), senadores estaduais democratas realizaram uma coletiva de imprensa em Sacramento (CA) anunciando que estavam preparados para levar a briga a favor das cidades santuário aos tribunais. No início de janeiro, a legislatura estadual contratou o antigo procurador público, Eric H. Holder, para representa-la em qualquer disputa judicial contra a Casa Branca. Os legisladores disseram que o decreto de Trump violou a 10ª Emenda Constitucional ao forçar os governos locais a praticarem leis federais.

“Tratam-se de diretrizes nojentas e maldosas que somente instilará medo nos corações de milhões de pessoas que pagam impostos, contribuem para a economia e o nosso estilo de vida”, disse Kevin de Leon, líder democrata no Senado Estadual.

Conforme algumas definições, todo o estado da Califórnia é um estado santuário. A lei aprovada em 2014 proíbe que as penitenciárias locais mantenham detidos os imigrantes por tempo mais longo que o determinado pelas leis criminais, com exceção de crimes violentos e graves. Além disso, a maioria dos condados no estado proíbe a detenção de imigrantes por períodos mais longos que a sentença, caso os agentes de imigração não possuam uma ordem judicial. Um projeto de lei que navega pela legislatura expandiria a lei vigente ao proibir que todo o estado e os órgãos de segurança municipais atendam os pedidos das autoridades migratórias.

Os prefeitos de San Francisco, San José, Oakland e Berkeley divulgaram em conjunto um comunicado prometendo manter as políticas vigentes. O Prefeito Eric Garcetti, de Los Angeles (CA), que há muito tempo tem evitado usar o termo cidade santuário, disse que o Departamento de Polícia manterá a política de 40 anos de investigar o status migratório das pessoas e prendê-las se estiverem irregularmente nos EUA.