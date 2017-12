Califórnia produz vinho sem álcool e à base de maconha

A bebida, que ainda aguarda para ser autorizada no estado, não provoca ressaca

Uma vinícola na Califórnia inovou e está produzindo o vinho Sauvignon Blanc sem álcool e com infusão de maconha. Segundo o website da companhia, a Rebel Coast Winery, a bebida tem o sabor cítrico, não tem o sabor de maconha, mas o aroma é definitivamente o da droga.

“Cheira a maconha, capim-limão, lavanda e cítricos”, diz a postagem no site.

O vinho possui 16 mg de THC, o elemento químico responsável pela “onda” provocada no consumo de maconha. A Rebel Coast informou que ainda não iniciou a distribuição do produto, pois espera a chegada de janeiro de 2018. A lei relacionada ao consumo recreativo de maconha na Califórnia será expandida graças a Prop. 18, entretanto, algumas emendas ainda estão sendo redigidas. Uma vez aprovada a lei, a garrafa de vinho custará US$ 60 e estará disponível somente para os residentes na Califórnia maiores de 21 anos, embora tecnicamente seja uma bebida não alcóolica.

A ausência de álcool, revelou a companhia, é em virtude das novas leis que regulam o uso recreativo da maconha no estado, a qual proíbe que álcool e maconha sejam servidos no mesmo local ou combinados no mesmo produto. A empresa não vende somente vinho com infusão de maconha, mas também outros tipos mais baratos, incluindo o “Sunday Funday Rose”, “Lost By Choice” e o “Sunday Funday”.

Para aqueles que, por ventura, não gostam de vinho, há cerveja com infusão de maconha, também vendida na Califórnia pela empresa Lagunitas Brewing Company. A bebida não possui THC, portanto, tem sabor de maconha, mas não age como a droga.