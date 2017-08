Calouros de minorias sociais são maioria em Harvard

Esta é a primeira vez em 380 anos de existência da universidade que o fenômeno ocorre

Jovens oriundos de minorias sociais representam a maioria dos calouros que se graduarão em Harvard em 2021; a primeira vez que isso ocorre na história da universidade há 380 anos. Os calouros da instituição, uma das mais conceituadas do mundo, totalizam 50.8% de minorias, incluindo afro-americanos, hispânicos ou latinos, asiáticos, indígenas americanos ou nativos do Pacífico; em contraste com 47.3% em 2016, publicou o jornal Boston Globe.

Os asiáticos totalizam 22.2%, seguidos pelos afro-americanos com 14.6%, 11.6 hispânicos ou latinos e 2.5% de indígenas americanos ou nativos do Pacífico, conforme as estatísticas.

“Para nos tornarmos líderes em nossa sociedade diversa, os alunos devem ter a habilidade de trabalhar com pessoas de históricos, experiências e perspectivas diferentes”, disse a porta-voz da Harvard, Rachael Dane. “A Harvard se mantém comprometida em matricular classes diversas de estudantes”.

Extremamente seletiva, Harvard atraiu mais de 39.500 candidatos para o próximo ano letivo, mas aceitou somente 2.038.