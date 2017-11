Caminhoneiro é preso por dever US$ 60 mil em pedágios

A conta do E-ZPass de Rigoberto Cardenas estava cancelada e tinha mais de 532 violações

Policiais prenderam um caminhoneiro de New Jersey por furar um pedágio da E-ZPass na ponte George Washington, na cidade de Fort Lee, e descobrirem que ele deve mais de US$ 60 mil em pedágios, informaram as autoridades na quarta-feira (15). Os agentes do Port Authority pararam Rigoberto Cardenas depois que ele não parou o caminhão Mack 2015 através do pedágio no nível superior da ponte sem pagar, aproximadamente às 9 horas da manhã, na segunda-feira (13).

Os agentes determinaram rapidamente que a conta do E-ZPass do motorista estava cancelada e apresentava mais de 532 violações totalizando US$ 62.262 em pedágios não pagos. Rigoberto, de 39 anos, morador em Morristown, foi acusado de roubo de serviço, não pagamento de pedágio e ignorar as placas de pagamento de pedágio.

Quando a proprietária da empresa Torito Trucking Corp. compareceu à praça de pedágio da ponte George Washington para recuperar o caminhão, um dos 2 veículos da companhia, ela também foi presa. Fadia Garcia, de 46 anos, residente em Rockaway, também foi acusada de roubo de serviço.