Campanha na internet visa compra de escadas para pular muro na fronteira

A ideia é resposta à campanha que tem o objetivo de arrecadar US$ 1 bilhão para a construção de um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México

De forma irônica e bem humorada, foi lançada no website GoFundMe.com uma campanha cujo objetivo é angariar US$ 100 milhões para a compra de escadas que seriam usadas para escalar o muro proposto pelo Presidente Donald Trump. A ideia surgiu em resposta à campanha criada pelo veterano de guerra Brian Kolfage, que perdeu as 2 pernas e a mão direita em combate no Iraque, a qual tem o objetivo de arrecadar US$ 1 bilhão para a construção de um muro ao longo de toda a fronteira dos EUA com o México. Até a manhã de quinta-feira (27), haviam sido angariados US$ 17.488,72.

A campanha, lançada na quarta-feira (19) e batizada de “Ladders to Get Over Trump’s Wall” (Escadas para pular o muro de Trump, em tradução livre), até a manhã de quinta-feira (27), já havia sido angariados US$ 153.336. A postagem na página informa que, caso o objetivo não seja atingido, toda a verba será doada ao “Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services” (RAICES), uma ONG sediada no Texas que provê serviços legais grátis ou a preços acessíveis às crianças imigrantes, famílias e refugiados carentes.

“Você vê, eles nunca alcançarão o gol deles, mas, não importa o quanto nós angariarmos, iremos atingir o nosso”, diz a mensagem postada na página.

“Nós vimos que algumas pessoas estão arrecadando dinheiro para um muro na fronteira para afastar nossos irmãos migrantes e outros seres humanos que estão fugindo da violência e da perseguição e cujo trabalho tragicamente mal pago é essencial para a economia dos EUA. Parece uma má ideia em inúmeros níveis para todos os envolvidos. Talvez devêssemos nos concentrar nos direitos humanos e criar uma comunidade que reflita os nossos supostos valores.

Mesmo no ritmo de US$ 1.7 milhão por dia, levaria aproximadamente 35 anos para levantar os US$ 21.7 bilhões que o próprio Departamento de Segurança Interna de Trump diz que seriam necessários para construir tal muro. Nós queremos ter certeza de que as escadas estejam prontas para enviá-las aos nossos amigos indocumentados e ajudá-los.

Se isso parece ridículo, damos as boas vindas à coalizão de adultos sensatos.

Se não alcançarmos nosso objetivo, ou se eles (som de limpar a garganta) não alcançarem o deles, todos os recursos arrecadados serão destinados ao Centro de Refugiados e Imigrantes para a Educação e Serviços Legais (RAICES), uma ONG 501 (c) (3) com sede no Texas, que promove a justiça fornecendo serviços jurídicos gratuitos e de baixo custo a crianças imigrantes, famílias e refugiados carentes.

Você vê, eles nunca alcançarão o objetivo deles, mas não importa o quanto angariarmos, nós vamos alcançar o nosso:

. Apoiar uma organização que trabalha para ajudar os imigrantes que procuram asilo legal. Este GoFundMe não é realmente sobre escadas. É sobre apoiar pessoas.

. Esta ideia é originária do @HoarseWisperer no Twitter.

Questões? Preocupações? Observações incorretas repletas de ódio e racistas que você gostaria de passar adiante? Encontre-me no: @cmclymer.

Também: elogios para @NancyLevine e outros defensores que criaram uma campanha de arrecadação satírica similar para o RAICES em https://gofundthewall.net”, diz a postagem na íntegra no GoFundMe.com.

A campanha “Ladders to Get Over Trump’s Wall” pode ser acessada através do link: https://www.gofundme.com/ladders-to-get-over-trump039s-wall?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_dn_cpgnstaticsmall_r&fbclid=IwAR3u3pRz6_6L2dVwGdk_4hMPy5iBCgMOHjqUkRL_PqX8yzOuw9WqpLA-Xks