Campanha online que arrecadou US$ 400 mil era falsa e trio é preso

Mark D’Amico, Johnny Bobbitt e Kate McClure podem pegar até 10 anos de prisão, se forem considerados culpados

Um casal residente em New Jersey e um morador de rua são acusados de iniciarem no website GoFundMe.com uma campanha fraudulenta na qual arrecadaram US$ 400 mil. As autoridades alegam que eles conspiraram para inventar uma estória falsa. Mark D’Amico, Kate McClure e Johnny Bobbitt, todos ligados à campanha beneficente online que angariou US$ 400 mil, foram acusados de conspiração em 2º grau e roubo através de mentira.

“A campanha inteira foi baseada na mentira”, disse Scott Coffina, promotor público do Condado de Burlington durante uma coletiva de imprensa, na quinta-feira (15). “Era fictício e ilegal, portanto, haverá consequência”.

Na quarta-feira (14), D’Amico e McClure entregaram-se às autoridades do Condado de Burlington e Bobbitt foi detido na noite do mesmo dia na Filadélfia e será trasladado a New Jersey para julgamento, detalhou Scott.

O casal iniciou uma campanha no GoFundMe.com para Johnny em 10 de novembro de 2017, depois que ele supostamente usou os seus últimos US$ 20 para ajudar Kate, cujo carro havia “quebrado” numa rodovia na Filadélfia, A página online arrecadou US$ 401.921.

“Ela não ficou sem gasolina e ele não gastou os únicos US$ 20 dele para ajuda-la”, disse Coffina aos jornalistas.

O GoFundMe.com reembolsará as 14 mil pessoas que contribuíram com a campanha, intitulada “Pagando Adiante”.

“Esse tipo de caso pode prejudicar o aspecto psicológico do povo”, acrescentou o Promotor Público. “Eu peço a vocês para não deixarem que isso aconteça. Eles inventaram uma história que enganou muitíssimas pessoas”.

A razão da campanha beneficente foi questionada depois que Bobbitt reclamou que tinha recebido somente US$ 75 mil dos US$ 400 mil. Johnny acionou judicialmente o casal sob a alegação de terem gastado o dinheiro das doações destinadas a ele. No início desse ano, policiais vasculharam a residência do casal e confiscaram um BMW novo.

A investigação revelou que Mark e Kate haviam comprado passagens para Las Vegas, Disneyland e Disneyworld com o dinheiro das doações. Um mandado de busca resultou na descoberta de uma dúzia de bolsas de grife e outros acessórios. O casal gastou mais de US$ 5 mil em 2 bolsas da Louis Vuitton.

Scott relatou que Bobbitt passava muito tempo próximo ao casino que o casal frequentava e, consequentemente, eles começaram a passar mais tempo juntos. O promotor não revelou quem teve a ideia de criar o esquema, mas acrescentou que Johnny já havia postado nas redes sociais que havia ajudado alguém de forma similar em 2012.

“Eu não acho que isso seja coincidência”, disse Coffina.

As mensagens de texto obtidas pelos especialistas pela Unidade de Combate aos Crimes High-Tec revelaram que a estória havia sido inventada. “OK, a parte da gasolina é completamente inventada, mas o rapaz não. Eu tive que inventar algo para fazer as pessoas se sentirem mal, então, silêncio sobre a parte que foi inventada”, disse McClure à melhor amiga dela.

Os 3 réus podem ser condenados a até 10 anos de prisão, caso sejam considerados culpados, explicou Coffina.