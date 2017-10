Campeonato Brasileiro continua eletrizante na tela do PFC

No sábado, dia 14, o vice-líder da Série B, América-MG, recebe o Luverdense. A bola rola às 16h30, no Estádio Independência.

Na sequência, o Maracanã volta a ser palco do clássico entre Vasco e Botafogo às 19h00. Os times voltam a se enfrentar, agora pela 28ª rodada da Série A, com o Botafogo mirando o G-4 da competição.

Encerrando o sábado, o São Paulo, ainda lutando para se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento, enfrenta o Atlético Paranaense, às 21h00, no Morumbi.

No domingo, dia 15, o Palmeiras vai ao Serra Dourada enfrentar o lanterna Atlético Goianiense, às 17h00.

O Internacional, agora líder isolado da Série B, tenta manter a boa fase no campeonato jogando contra o Boa Esporte na terça-feira, dia 17, às 19h15.

Na quarta-feira, dia 18, a bola rola para Coritiba e Cruzeiro, às 19h30, no Couto Pereira. O campeão da Copa do Brasil segue em boa fase e ocupa a 4ª posição no Campeonato Brasileiro. Já o Coxa vive situação oposta e luta contra a zona da degola.

Ainda na quarta, às 21h45, acontece o esperado duelo entre o líder Corinthians e o Grêmio, 3º colocado do Brasileirão. Caso o Corinthians vença, vai afastar ainda mais o Grêmio da disputa pelo título.

Passado o clássico Fla-Flu, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Bahia. O jogo acontece dia 19, às 21h00, na Ilha do Urubu. A partida deve marcar o retorno de joga-dores considerados fundamentais pelo rubro-negro. O principal deles é o atacante peruano Paolo Guerrero, que manteve viva as esperanças da seleção do Peru de participar da Copa da Rússia, com um gol de falta salvador.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 13 a 20 de outubro. (horários de Brasília).

PFC – JOGOS AO VIVO

13 a 20 de outubro/2017