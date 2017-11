Campeonato Brasileiro segue a todo vapor, com disputa por vaga na Libertadores

A reta finalíssima do Campeonato está eletrizante e o assinante PFC acompanha todos os lances ao vivo.

Os destaques da semana têm início com a partida válida pela Série B entre Guarani e Luverdense, dia 17, às 19h00. Para não ser rebaixado, o Guarani precisa apenas de um empate. Se perder, o Bugre leva a decisão para a última rodada, contra o Internacional.

No dia seguinte, o Internacional vai ao Serra Dourada enfrentar o Goiás às 16h00.

Pela Série A, o Vitória, tentando escapar da zona da degola, recebe o forte time do Cruzeiro, dia 19, às 17h00, no Barradão.

O grande destaque da semana fica por conta do confronto entre Santos e Grêmio. O Peixe, busca garantir vaga direta para a Libertadores do próximo ano, enquanto o Grêmio se concentra para a final da mesma competição, na próxima semana. A bola rola no dia 19, às 19h00, na Vila Belmiro.

Na segunda-feira, dia 20, o Fluminense recebe a ameaçada Ponte Preta, às 17h00, no Maracanã.

Fechando os confrontos, o Palmeiras vai à Ressacada enfrentar o quase rebaixado Avaí, também na segunda, às 19h00.

Além de todas as emoções do Campeonato Brasileiro, o assinante PFC acompanha o melhor do vôlei nacional, com transmissões das Superligas de Vôlei Masculino e Feminino.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 17 a 24 de novembro. (Horários de Brasília).