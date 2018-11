Canadá busca brasileiros para trabalhar em Québec

O ministério da província realizará palestras em algumas cidades brasileiras em busca de possíveis candidatos

O ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion dá palestras de informação sobre a vida, o trabalho, os estudos e a tramitação de imigração na província de Québec. Estas palestras, gratuitas e destinadas às pessoas que pretendem imigrar ou passar uma temporada no Québec, são dadas em várias línguas por um conselheiro do Ministère e são on-line ou presenciais em alguns países, inclusive no Brasil. Um dos requisitos básicos é que o candidato fale francês.

Palestra on-line: “O Québec – sua sociedade, sua economia”. Esta palestra, destinada a quem quer conhecer melhor Québec, seu mercado de trabalho e seus setores profissionais em demanda, o ajudará a definir se Québec foi feito para você.

Assuntos abordados: Québec em síntese (geografia, população). Os valores da sociedade quebequense. A economia. O mundo do trabalho e seu funcionamento. Os setores profissionais em demanda. A vida quotidiana.

Duração: apresentação de 40 minutos seguida de período para tirar dúvidas (ou bate-papo virtual nas palestras on-line). Material necessário para assistir às palestras on-line: computador, tablet ou telefone com conexão Internet (recomenda-se insistentemente ter banda larga), alto-falantes ou fone de ouvido.

Já as palestras presenciais no Brasil, todas com vagas lotadas, ocorrerão nos meses de novembro e dezembro na Aliança Francesa de Campinas (SP), Aliança Francesa de Porto Alegre (RS), Aliança Francesa de São Paulo, FATEC Campinas, Universidade Positivo (UP) em Curitiba (PR), Aliança Francesa de Curitiba e UTFPR em Curitiba (PR).

Os contratos oferecidos pelas companhias canadenses são temporários e variam entre 1 e 3 anos, com possibilidade de renovação dependendo da demanda de cada empresa. Os candidatos selecionados receberão apoio das empresas contratantes em todos os trâmites e gastos com o processo de imigração.

Os trabalhadores contratados têm os mesmos direitos e salários que os cidadãos canadenses. Além disso, o custo de vida na região de Québec é um dos mais baixos na América do Norte.

Tecnologia da informação: 150 vagas para analistas, programadores, desenvolvedores, JAVA, .NET e BI, Analistas funcionais e consultores SAP. Usinagem: 47 vagas para soldadores, operadores de máquinas CNC e eletromecânicos. Saúde: 31 vagas para serviço social e cuidadores de pessoas debilitadas.

Mais detalhes podem ser obtidos através do link: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/pt/biq/mexico/palestras/index.php#demarches