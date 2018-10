Canadá legaliza maconha e perdoará condenações antigas

O consumo recreativo da droga no país tornou-se legal depois da meia noite de terça-feira (16)

O Canadá se tornou o país com o maior país a possuir um mercado legal e nacional de venda e consumo de maconha recreativa. As vendas começaram na manhã de quarta-feira (17), na província de Newfoundland.

“Eu vou emoldura-la e pendurá-la em minha parede. Eu não irei sequer fumá-la. Eu simplesmente a guardarei para sempre”, comentou o canadense Ian Power.

Além disso, ainda há mais notícias boas para os apreciadores da droga: Horas antes de algumas lojas abrirem as portas na região, as autoridades federais anunciaram que perdoarão todas as pessoas autuadas por ter portado até 30 gramas de maconha, que agora é legal para consumo recreativo em todo o país. OS interessados em tirar vantagem do perdão deverão aplicar.

O Canadá permitiu o consumo da maconha medicinal desde 2001 e o governo do Primeiro Ministro Justin Trudeau trabalhou durante 2 anos para expandi-lo e incluir o consumo recreativo. O objetivo é refletir melhor a visão contemporânea da sociedade com relação à droga e regulamentar o mercado negro.

O Uruguai foi o primeiro país a legalizar a maconha.

Na cidade de St. John’s, Newfoundland, centenas de clientes formaram fila ao longo do quarteirão da loja pequena na Water Street, a via comercial principal da capital da província, antes que os relógios batessem meia-noite. A atmosfera festiva era evidente, com alguns clientes fumando a droga nas calçadas e motoristas buzinando em apoio quando passavam pelo local.

“A proibição acabou nesse momento. Nós acabamos de viver a história”, comentou Power, de 46 anos, que comprou um grama. “Eu não consigo acreditar que conseguimos. Todos esses anos de ativismo valeram a pena. A canabis (nome científico da droga) é legal no Canadá e todos deveriam vir ao país e aproveitar a nossa canabis”.