Canadá planeja receber 10 mil imigrantes a mais por ano

O país está acrescentando 10 mil imigrantes anuais para alcançar o total de 361 mil em 2022

Ao inverso dos EUA, o Canadá está ampliando o plano que visa aumentar os níveis anuais de imigração até 2022; uma demonstração de confiança num programa que está resultando em lucro, segundo o Ministro do Interior Marco Mendicino. O país está acrescentando 10 mil imigrantes anuais para alcançar o total de 361 mil em 2022, ou seja, 341 mil em 2020 e 351 mil em 2021, detalhou ele em Ottawa, na quinta-feira (12).

O plano inclui emendas importantes que visam o crescimento populacional em zonas rurais e expandir a mão-de-obra para compensar o envelhecimento populacional. Em 2019, o Canadá recebeu 437 mil estrangeiros, incluindo estudantes, trabalhadores temporários e imigrantes; resultando no crescimento populacional mais rápido nos últimos 30 anos.

O país tem se baseado na imigração para manter o crescimento econômico, enquanto as exportações e investimentos nos negócios diminuem.

“Nós entendemos que a imigração é um fator de crescimento econômico para esse país”, disse Mendicino a repórteres. “O futuro desse país depende da imigração”.

A economia do Canadá tendia a ser uma das que cresce mais rápido no Grupo dos 7; até a pandemia do coronavírus prejudicar os mercados globais e as previsões de crescimento.