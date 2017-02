Canadá se aproveita de impasse migratório nos EUA

Profissionais da área tecnológica já estão respondendo ao clima de incerteza e o risco de mudanças inesperadas sobre como o país lidará com a imigração

Em 1992, o candidato presidencial Ross Perot disse notoriamente sobre o “grande barulho” que o acordo de livre comércio na América do Norte (NAFTA) faria quando as vagas de trabalho nos EUA migrassem para o México. Agora, enquanto o Presidente Donald Trump aumenta as restrições no fluxo de refugiados, trabalhadores e imigrantes indocumentados, nós poderemos ouvir outro grande barulho, ou seja, do talento estrangeiro rumando ao norte.

A Citylab informou recentemente que os advogados de imigração canadenses estão percebendo o aumento de pedidos de informação, muitos de trabalhadores do ramo da tecnologia nos EUA. Os seus empregos e status migratório poderá ser prejudicado pela possibilidade de restrições no programa de visto H-1B que trouxe muitos deles ao país. Eles já estão respondendo ao clima de incerteza e o risco de mudanças inesperadas sobre como os EUA lidarão com a imigração.

Um destino provável para muitos que se sentem inseguros nos EUA seria Vancouver, que fica localizado diretamente ao norte do Vale do Silício e muitas companhias de tecnologia já têm escritórios na região. Uma aliança de investidores chamada “True North” está tentando atrair vagas de trabalho e trabalhadores a Vancouver ao oferecer “alternativa aos portadores do visto H-1B que são empregados por companhias americanas”. A aliança promete aprovações de trabalho e residência, alegando que moverá “o empregado atual e seu trabalho a Vancouver”, embora seja necessária a cooperação do empregador.

Vancouver não o único destino viável no Canadá para os profissionais da área tecnológica. Em janeiro, por exemplo, a Microsoft , anunciou a expansão de seu departamento de inteligência artificial em Montreal. Em Waterloo, Ontário inaugurou um recente centro autônomo de pesquisas de veículos.

A lógica de concentrar trabalhadores americanos portadores do visto H-1B em uma cidade é poderosa. Cidades de sucesso progridem ao concentrar empreendedores de indústrias respectivas e relacionadas, pois eles tendem a compartilhar ideias e levando às descobertas. A Citylab frisou que Vancouver oferece bastantes facilidades para viver e trabalhar, incluindo excelente transporte público e sistema de saúde grátis.

Os ganhos migratórios do Canadá certamente custarão caro à economia dos EUA. O talento dos imigrantes é crucial para inúmeras empresas de tecnologia, que estão entre as que mais crescem no país. Muitas das maiores e mais inovadores companhias de tecnologia, incluindo a Google, Tesla, Apple e Amazon, foram fundadas por imigrantes ou seus filhos.