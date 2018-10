Canadense é deportado mesmo após servir o Exército dos EUA

Demetry Furman atuou junto às tropas americanas na guerra no Afeganistão

O canadense Demetry Furman, que atuou nas tropas americanas no Afeganistão, foi deixado na fronteira dos EUA com o Canadá como resultado da política de tolerância zero da administração Trump. O capitão do Exército, que é casado com uma ex-oficial da Aeronáutica, foi deportado em decorrência das diretrizes atuais.

Furman, de 47 anos, relatou que lutou no Oriente Médio e atuou com outros soldados americanos em operações de combate às drogas que impediram que milhões de dólares em heroína entrassem no Ocidente. Entretanto, ironicamente, foi uma condenação por porte de maconha em 1992 que fez com que ele fosse deixado por agentes do Departamento de Imigração (ICE) na fronteira do país vizinho, na terça-feira (16). Antes disso, ele passou 77 dias numa penitenciária de segurança máxima em Ohio e classificado como traficante de drogas.

“Eu me sinto traído. Trata-se de um tapa na cara, pois quando eu estava no Afeganistão ninguém se importava com a bandeira que eu carregava em meu ombro”, disse Furman. “Eu acabei de ser considerado um traficante de drogas por eles, mas quando eu estava no Afeganistão e vigiando plantações de papoulas, eu parava comboios de ópio que passam do Paquistão para a China para ser transformado em heroína e, então, enviado aos EUA”.

A condenação, que na ocasião resultou na multa de US$ 80 e 28 dias de serviços comunitários, ocorreu depois que um passageiro no carro em que ele viajava tentou vender uma libra de maconha (28 gramas) a um policial à paisana. As autoridades canadenses arquivaram a condenação e Furman disse que foi informado por representantes da imigração nos EUA, em 2016, que não haviam obstáculos para a petição dele para a residência permanente (green card) depois que ele casou com a esposa dele, Cynthia, em 2014. O casal conheceu-se quando serviram juntos em Ohio três anos antes.

Entretanto, a política de tolerância zero da administração Trump fez com o que parecesse ser um pequeno detalhe nos arquivos se tornasse algo grave. Os agentes do ICE ampliaram o âmbito dos motivos para deportações e mesmo famílias de militares sem antecedentes criminais têm sido afetadas. Em agosto, a esposa de um fuzileiro condecorado e a filha de 9 anos do casal foram deportadas ao México, após anos de terem sido informadas que não eram prioridade.

Os Furmans tinham a mesma certeza de que estavam seguros enquanto a aplicação para o green card dele estava sendo processada. “Eles no entrevistaram em Cleveland em 2016 e disseram que tudo parecia ótimo e que nós teríamos tudo resolvido entre 30 a 45 dias”, relatou Cynthia Furman, de 50 anos.

“Eu até recebi uma ligação de Washington e o agente de imigração desconsiderou quando eu disse que estava preocupada pela possibilidade de o meu marido ser deportado porque a aplicação dele estava demorando tanto. Ele respondeu que não havia motivo para preocupação porque nós estávamos fazendo tudo correto”, acrescentou.

Então, depois de ter sido informado que a aplicação “havia sido perdida”, Furman foi preso em 1 de agosto no escritório de uma Agência de Veículos Auto Motores (DMV) em Medina, Ohio, quando ele tentava registrar um caminhão. O sistema acusou o nome dele e os funcionários do DMV contataram o ICE. “Eu estava sentado no carro esperando por ele quando dois agentes do ICE vieram e me deram as chaves e o canivete dele e disseram que o estavam detendo”, relatou Cynthia.

“Eles não me explicaram porque e nem para onde o levavam, além de não me deixarem vê-lo. Eu respondi que não podia dirigir porque o meu tornozelo estava engessado e eles simplemente responderam ‘telefone para alguém’ e foram embora”, acrescentou.

Enquanto isso, Furman está dormindo no sofá na casa de um amigo em Windsor, Canadá, enquanto planeja o que fazer. Um de seus planos é contratar um advogado de imigração e tentar anular a ordem de deportação.

“Isso tem que parar. Nós acreditamos em nosso Governo, fizemos o que o nosso Governo perdiu, eles nos mandaram à guerra. Agora, nós somos bucha de canhão? Não, nós somos seres humanos”, concluiu.