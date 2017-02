Candidato a ministro do trabalho já teve faxineira ilegal

O bilionário Andrew Puzder admitiu ter empregado uma faxineira indocumentada para limpar sua casa, na Califórnia

O empresário Andrew F. Puzder, escolhido pelo Presidente Donald Trump ao cargo de ministro do Departamento de Trabalho, foi criticado depois de ter admitido na segunda-feira (6) que empregou uma imigrante indocumentada para limpar sua casa. A revelação poderia prejudicar a indicação que já havia causado controvérsia, devido à posição de Andrew com relação ao pagamento de horas extras, afastamento do trabalho por motivo de doença e automação. A indicação de Puzder, executivo bilionário de uma rede de lanchonetes, enfrentou impasse quando ele tentou combater as críticas.

“A minha esposa e eu empregamos uma faxineira durante alguns anos, nos quais eu não sabia que ela não estava autorizada a trabalhar legalmente nos EUA”, alegou Puzder através de um comunicado. “Quando eu tomei conhecimento do status dela, imediatamente cortei o vínculo com ela e ofereci assistência em sua legalização”.

O candidato acrescentou que ele e sua esposa pagaram integralmente os impostos retroativos na Califórnia.

As audiências de Puzder no Congresso foram adiadas enquanto ele tenta se desligar do cargo de diretor executivo da CKE Restaurants, cujas ações incluem as redes Carl’s Jr. e Hardee.

Os congressistas democratas deram a entender que a indicação do executivo esteja abalada, em parte porque ele ainda terá que revelar informações pessoais e responder as perguntas feitas pelo Comitê do Senado que ainda avaliará a indicação. Grupos progressistas ecoaram a opinião.

“Já passou do tempo de o Sr. Puzder se comprometer a revelar dados pessoais junto ao Senado e deixar o povo americano saber que temas estão causando tanta dor de cabeça para a administração Trump”, disse Karl Frisch, diretor executivo do Allied Progress, no domingo (5).

O Sr. Puzder permanece “integrado” ao processo de confirmação, disse um porta-voz na segunda-feira (6).

Ele não é o primeiro candidato ao ministério que já empregou trabalhadores indocumentados. O indicado por Trump para chefiar o Ministério do Comércio, Wilbur Ross, revelou em janeiro que também empregou uma faxineira indocumentada durante muitos anos. O Deputado Federal Mick Mulvaney (R-SC) e indicado ao Comitê Orçamentário da Casa Branca revelou que não pagou os impostos de uma babá que ele e sua esposa empregaram depois do nascimento dos filhos. Eles tiveram que pagar mais de US$ 15 mil e multas ao Ministério da Fazenda (IRS).