Cano de gás explode e fere 5 pessoas em Nova York

Na manhã de quinta-feira (19), um cano velho que transportava vapor explodiu no Distrito Flatiron, em Manhattan (NY), forçando a evacuação de dezenas de prédios em virtude do risco de contaminação. Cinco pessoas sofreram ferimentos leves quando uma nuvem de vapor escaldante subiu próximo à esquina da 5ª Avenida e rua 21st, às 6:45 da manhã informaram as autoridades.

O comissário do Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY), Daniel Nigro, detalhou que o cano que se rompeu era de 20 polegadas (51 cm) de diâmetro foi instalado em 1932 e provavelmente isolado com amianto (material cancerígeno). “Há 28 prédios agora no que chamamos de ‘zona quente’ que foram evacuados e permanecerão assim durante um bom tempo”, disse ele. “As amostras foram retiradas e esperamos o resultado do laboratório, entretanto, estamos lidando com a situação como esses resultados fossem positivos”.

A explosão também “danificou um duto que transportava gás, uma adutora de água e fios elétricos (a fiação em Manhattan é subterrânea)”, acrescentou.

Nigro disse que nenhuma das pessoas feridas precisou de atendimento hospitalar e “que isso representava boas novas para o dia”.

O FDNY identificou as vítimas como 3 civis, um policial da NYPD e um funcionário da Con Ed. Aproximadamente, 100 bombeiros que correram ao local do incidente serão descontaminados, assim como outros que estiveram na área após a explosão. Duas estações de descontaminação foram montadas nas ruas 19th e 22nd e “qualquer pessoa que pode ter sido afetada pelo incidente poderá se apresentar para avaliação”, informou Nigro.

O porta-voz da Con Ed, Saumil Shukla, disse que os trabalhadores da companhia fecharam “entre 9 a 10 válculas” na área e alertou que “qualquer pessoa na vizinhança do incidente que entrou em contato com o material deve por a roupa num saco plástico e tomar banho”.

A explosão afetou o serviço do metrô, assim como os ônibus. As linhas de metrô R e W não pararam na estação 23rd Street em ambos os sentidos. Os passageiros foram aconselhados a utilizarem as estações das ruas 14th Street, em Union Square, e 28th Street.