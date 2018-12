“Cantata de Natal” pede o fim da colaboração com o ICE em NJ

Trajados de Papai Noel, vários ativistas pediram o cancelamento do contrato entre o Condado de Essex e as autoridades migratórias

Na quarta-feira (19), aproximadamente 20 membros e apoiadores da coalisão “Resist the Deportation Machine” (RDM) compareceram à reunião dos conselheiros do Condado de Essex. Trajando fantasias de Papai Noel, eles exigirem a suspensão imediata do uso da Penitenciária local como centro de detenções do Departamento de Imigração (ICE), na região norte de New Jersey. Discursando durante os comentários públicos, os ativistas responsabilizaram os conselheiros por permitirem a colaboração entre o Condado e o ICE.

Membros da comunidade imigrante deram testemunhos emocionantes sobre o pavor vivido pelas famílias trabalhadoras, depois que o diretor do ICE declarou que aumentará as batidas e as expandirá para as vizinhanças e locais de trabalho. O órgão detalhou que a decisão é resultado da diretriz emitida pelo Procurador Geral de Justiça de New Jersey Gurbir Grewal, a qual limita a cooperação dos departamentos de polícia locais com o ICE.

Estórias de crianças aterrorizadas por não saberem se veriam os pais novamente ao retornarem da escola foram algumas delas citadas durante o protesto. Além disso, foram entoadas “cantatas de Natal” cujas letras encorajavam a desvinculação entre os dois órgãos de segurança. Essas letras foram substituídas por cânticos como “Nós desejamos a vocês um Natal livre do ICE” e “Celas de prisão, ICE, por favor vão embora, pois os imigrantes estão aqui para ficar”. Os ativistas enfatizaram a possibilidade da existência de inúmeras cadeiras vazias nas ceias natalinas nos lares de famílias imigrantes por todo o Condado de Essex em decorrência das detenções. Pais e mães que, deveriam estar com suas famílias durante o Natal, estariam atrás das grades nos centros de detenções do ICE.

Há aproximadamente 2 anos, o RDM vem pedindo o fechamento imediato do centro de detenção do ICE no Condado de Essex. A coalisão de ativistas, organizações políticas, líderes religiosos e ONGs têm organizado protestos e demonstrações na tentativa de pressionar o diretor executivo do Condado de Essex, Joseph DiVincenzo, e o Comitê de Conselheiros a romper o contrato com o ICE. Tal contrato permite que o órgão abrigue 700 imigrantes e candidatos a asilo nas instalações em Newark. Em retorno, o Condado de Essex recebe mais de US$ 100 diários por cada detento. Tal verba tem sido defendida arduamente pelo diretor executivo democrata e os conselheiros.

“Por que o Condado de Essex, uma área profundamente democrata que deveria acolher os imigrantes, recebe verba para deter os imigrantes com o dinheiro sujo do ICE? De fato, foi descoberto recentemente que o Condado de Essex é o 7º maior campo de caça para o terror do ICE entre nossos vizinhos indocumentados, sendo que a metade deles não tem antecedência criminal. Isso é absolutamente inaceitável e nós precisamos da maior coalisão possível para dizer aos conselheiros: Não em nosso nome e não em nosso condado! O Condado de Essex recebe acima de US$ 30 milhões anuais do ICE para deter as vítimas dele na Penitenciária do Condado de Essex, então, provendo um serviço crucial ao sistema de detenção e deportação do ICE”, diz o comunicado postado pelos ativistas nas redes sociais.

Membros da RDM prometeram continuar lutando até que o Condado de Essex rompa o contrato de colaboração com o ICE e o centro de detenções seja fechado.