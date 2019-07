Cantora Alcione fará show em New York City

A “Marrom” se apresentará no Melrose Ballroom em Astória, Queens (NY)

No sábado, 10 de agosto, a cantora Alcione se apresentará no Melrose Ballroom, em Astoria, Queens (NY). A abertura do evento ficará a cargo da Turma do Samba e a animação será por conta do DJ Massa e do radialista Tyson, da rádio FM O Dia. O espetáculo é uma realização dos promotores de eventos Lucas Leite e Lisa Oliveira.

“Quando eu tinha uns 15 anos, fui a um show e fiquei alucinado com o DJ. Comecei a tocar e eventualmente virei promoter, depois produtor. Hoje tenho 27 anos e produzo eventos que variam de hip hop a funk a house, até samba”, disse Lucas à equipe de reportagem do BV. “Já trouxe o Naldo, DJ Marlboro, DJ Cia, DJ Tovitz, MC João, MC G15, além de outros”.

Com relação à parceria com Lisa Oliveira, o produtor relatou que “A Lisa é uma grande amiga da minha família e muito bem respeitada na nossa comunidade. Ela me conhece desde pequeno. O Melrose Ballroom é uma casa de show moderna, top de linha, recém-construída localizada em Astoria. Fico feliz de ter a oportunidade de trabalhar com uma pessoa como a Lisa e gostaria de agradecer o restaurante Beija Flor, nosso patrocinador principal”, acrescentou.

. A eterna “Marrom”:

Natural do Maranhão, Alcione mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967, trabalhando na TV Excelsior. Após ter feito excursão por países da América do Sul, morou na Europa por dois anos. Voltou ao Brasil em 1972 e três anos depois ganhou o primeiro disco de ouro através do primeiro LP, A voz do samba (1975). Identificando-se com o samba, desde cedo tornou-se fervorosa simpatizante da Mangueira, Escola que reunia grandes sambistas na capital fluminense. Ela ganhou o apelido de “Marrom”, com o qual também é conhecida, e o primeiro grande sucesso foi “Não deixe o samba morrer”, de Edson e Aluísio, no repertório do primeiro LP.

Em mais de quatro décadas de carreira, a cantora ganhou mais de 20 discos de ouro e platina e um duplo de platina; por dois anos consecutivos, ganhou o prêmio Tim na categoria melhor cantora de samba, entre 2004 e 2005. Além de Não deixe o samba morrer, foram consagradas na voz de Alcione inúmeras canções, como: Sufoco, Gostoso veneno, Rio Antigo, Nem morta, Garoto maroto, A profecia, Delírios de amor, Uma nova paixão, Depois do prazer, Enquanto houver saudade, Estranha loucura, Faz uma loucura por mim, A loba, Retalhos de cetim, Qualquer dia desses, Pode esperar, O que eu faço amanhã, O surdo, Pior é que eu gosto, Meu vício e você, Pandeiro é meu nome, Você me vira a cabeça, Quem de nós, Mineira, Meu ébano, dentre muitas outras.

Os ingressos para o show de Alcione podem ser obtidos online através do portal: eventbrite.com. Informações: (646) 235-8985 e (718) 433-8812.

O Melrose Ballroom fica localizado na 3.608 33rd Street, em Astoria, Queens (NY)