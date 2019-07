Cantora Joss Stone foi deportada do Iran

A artista britânica planejava se apresentar em todos os países do mundo

A artista britânica Joss Stone disse que foi deportada do Iran; fazendo com que ela quase cumprisse a meta de cantar em todos os países do mundo. A inglesa de 32 anos compartilhou a história em sua página no Instagram, detalhando que foi detida pelas autoridades locais.

As leis iranianas proíbem mulheres de se apresentar em shows públicos, detalhou na postagem. A cantora disse que já sabia dessa lei e que não quis desafiá-la, entretanto, as autoridades locais não acreditaram nela, colocando-a na “lista negra” e a deportando do país.

“Nós tínhamos a consciência de que poderia haver um show público, pois eu sou uma mulher e isso é ilegal no país. Pessoalmente, eu não me interesso em ir parar numa prisão iraniana e nem estou tentando mudar as políticas dos países que eu visito ou desejo colocar outras pessoas em perigo”, postou Stone.