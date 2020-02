Capixabas estrangularam brasileira nos EUA e fugiram pelo México

Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, de 24 anos, está sumida desde 29 de janeiro, em Los Angeles (CA)

No sábado (22), agentes do 7º Batalhão da Polícia Militar de Cariacica (ES) prenderam Thiago Philipe Souza Bragança e Walderson Júnior da Silva, que confessaram o assassinato de Ana Paula Feitosa dos Santos Braga, de 24 anos, nos EUA. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal. A jovem morava em Los Angeles (CA) e estava desaparecida desde o começo do mês. Para a Polícia Federal, Thiago e Walderson mataram a jovem estrangulada com um fio elétrico, enrolaram o corpo da vítima num edredom e colocaram no porta-malas do carro dela. Vídeos também mostram que, após o homicídio, Thiago e Walderson zombaram da vítima e chegaram a gravar um vídeo mostrando o celular dela.

“Eu matei ela e ainda estou com o telefone da mulher, né”, disse um deles, no vídeo.

. Crime e fuga pelo México:

A Polícia Federal, após ter recebido uma denúncia, analisou imagens das câmeras de segurança perto do prédio de Ana Paula. As autoridades relataram que, no dia do crime, a jovem entrou no prédio com dois homens e depois de algumas horas eles desceram carregando apenas o edredom, usado para esconder o corpo. Os suspeitos abandonaram o carro de Ana Paula e fugiram para o México, de ônibus. Uma vez no país vizinho, ambos pegaram um voo para o Brasil. Eles chegaram na quinta-feira (6) e rumaram para o interior do Espírito Santo, onde têm familiares.

No sábado (22), Thiago e Walderson foram presos em Vitória (ES) e teriam confessado o crime.

“O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) instaurou inquérito, pediu a prisão e a prisão foi concedida. Paralelamente, a Polícia Federal e o serviço de inteligência da Polícia Militar já estavam de campanha. O 7º Batalhao da Polícia Militar de Cariacica (ES) descobriu onde eles estavam e efetuaram a prisão”, relatou o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá.

. Uso de drogas:

Após ser preso, Thiago falou que eles usaram drogas no dia do crime e que agiram para se defender, pois Ana Paula estaria com uma faca. Na Califórnia, a jovem trabalhava como motorista do Uber, enquanto tentava a carreira de modelo. A mãe da jovem postou nas redes sociais um vídeo pedindo ajuda para trasladar o corpo da filha ao Brasil.

“Me ajude a trazer o corpo da minha filha para ser enterrada aqui na cidade onde moro”, disse Delma Félix.

. Investigação nos EUA:

Uma investigação envolvendo um homicídio que cruza os EUA levaram os detetives ao estacionamento de um casino e hipódromo em Oklahoma. Conforme a polícia, um Honda Accord branco 2015 estava estacionado, trancado e vazio durante várias semanas em Oklahoma City, entretanto, o veículo poderá estar conectado com um assassinato ocorrido na Costa Oeste do país. Imagens gravadas por câmeras de segurança em 1 de fevereiro mostram dois indivíduos abandonando o carro no estacionamento, antes de entrarem numa “caminhonete de cor verde”.

O canal News 4 buscou informações sobre a mulher desaparecida e descobriu uma postagem no Facebook de um amigo de Ana em Boston (MA) que ainda estava procurando informações sobre ela. O canal, então, entrou em contato com ele via telefone. Ele confirmou que a amiga dele foi vista pela última vez no final de janeiro. Ele quis compartilhar uma mensagem, caso ela estivesse viva, dizendo: “Ana, se você ouvir isso, por favor, telefone para a sua família”.

Os investigadores ainda estão trabalhando na busca do corpo da mulher filmada no vídeo. Em Oklahoma City, a polícia confirmou que está auxiliando na investigação. As autoridades não citaram a possibilidade de extradição de Thiago e Walderson para que respondam judicialmente às acusações nos EUA.

. Busca pelo corpo:

A jovem, que residia no distrito de Mid-Wilshire, conversou por telefone a última vez com a mãe dela, Delma Felix, moradora em Mateus Leme (MG), em 29 de janeiro. O carro de Ana Paula foi encontrado no estado de Oklahoma e o mandado de busca emitido pelos investigadores faz referência a um vídeo obtido por detetives que mostra uma mulher ensanguentada, deitada de rosto para baixo, com um cinto e fio elétrico enrolados em volta do pescoço dela. O corpo não foi encontrado. As informações são do canal de TV local KTLA 5 News, na sexta-feira (21).

A mãe da jovem pediu ajuda na busca pela filha através de sua página no Facebook e conversou, com a ajuda de um intérprete, com repórteres do canal de TV News 4. Ela relatou que conversou a última vez com a filha, por telefone, em 29 de janeiro. No perfil do Instagram de Ana Paula está a mensagem “desaparecida”, onde ela tem quase 17 mil seguidores.