Capturados 3 fugitivos do centro de detenção do ICE no Colorado

Amilcar Aguilar Hernandez, de 23 anos, Douglas Amaya Arriaga, de 18 anos, e Carlos Perez Rodriguez haviam fugido em 16 de junho

Na quinta-feira (25), agentes do Departamento de Imigração & Alfândega (ICE) em Denver, Colorado, recapturaram todos os três detentos que fugiram de 16 de junho do Aurora Contract Detention Facility (ACDF). Eles foram encontrados em três locais diferentes.

Os foragidos Amilcar Aguilar Hernandez, de 23 anos, de El Salvador; e Douglas Amaya Arriaga, de 18 anos, e Carlos Perez Rodriguez, de 18 anos, ambos de Honduras, foram recapturados em 20 de junho. Eles permanecem sob a custódia do ICE enquanto aguardam a transferência para a custódia do Serviço de Marshals para enfrentarem processos federais por fuga.

“O trabalho rápido de nossos oficiais de deportação resultou na localização e prisão com sucesso desses fugitivos”, disse John Fabbricatore, diretor do escritório do Setor de Operações de Remoção e Cumprimento da Lei (ERO) em Denver. “As técnicas investigativas e a determinação da nossa equipe mostram que, se você correr, não poderá se esconder. Nós vamos encontrá-lo e levá-lo à justiça”.

Hernandez foi localizado em Colorado Springs, Colorado, quando foi detido por oficiais do ICE. Para evitar a recaptura, ele dormiu em um local de trabalho e deu seus pertences para os cúmplices de fuga.

Arriaga foi descoberto numa casa num subúrbio de Denver, onde outro estrangeiro indocumentado concordou em abrigá-lo. Os agentes do ICE prenderam Arriaga e o homem que o abrigava.

Rodriguez foi preso por agentes do ICE em Denver quando ele deixou um apartamento em um grande complexo.

A investigação sobre os três homens e a fuga deles da ACDF determinaram que o trio escondeu-se numa casa em Colorado Springs, onde passaram 3 noites juntos. O objetivo deles era ganhar dinheiro suficiente para deixar o Colorado. No entanto, eles foram forçados a se separar depois que foram reconhecidos.

Os fugitivos permaneceram em liberdade por 4 dias depois de escaparem da Instalação de Detenção de Contrato Aurora às 12:04 da tarde, em 16 de junho. Os fugitivos escalaram uma cerca de aramada de 5 metros; então conseguiram subir numa parede na área de recreação para realizar a fuga.

Hernandez possui uma condenação por invasão de propriedade e ele é atualmente suspeito em um caso de estupro em Fort Carson, Colorado. Já Arriaga e Rodriguez não possuem antecedentes criminais.

A Procuradoria dos EUA no Distrito do Colorado aceitou todos os três casos para acioná-los judicialmente. As circunstâncias das fugas permanecem sob investigação.