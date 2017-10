Carcereiro é acusado de pornografia infantil em NJ

Stephen Salamak teria recebido material pornográfico através de e-mail

Na quinta-feira (19), o carcereiro Stephen Salamak, de 37 anos, do Departamento Carcerário de New Jersey, foi oficialmente acusado de receber imagens de crianças sendo abusadas sexualmente. Ele preso em sua residência, na cidade de Lodi, por agentes especiais do Setor de Investigações (HSI) do Departamento de Segurança Nacional (DHS), segundo promotores públicos.

O carcereiro é acusado de usar e-mail para “procurar e obter imagens de crianças sendo abusadas sexualmente, incluindo imagens de pré-adolescentes”, informaram as autoridades.

A detenção ocorreu depois que um agente à paisana respondeu a um anúncio que Salamak havia postado no Craiglist, no qual “buscava conexão com mães que gostavam de tópicos pervertidos”, detalhou um agente do HSI. Nos e-mails com esse agente, ele teria discutido a possibilidade de encontrar-se pessoalmente com ele e fez comentários de teor sexual com relação à criança.

Posteriormente, as autoridades conseguiram um mandado de busca para a conta pessoal de e-mail de Salamak e descobriu uma mensagem que continha arquivos com pornografia infantil atrelados à ela.

Os arquivos estaduais revelam que o carcereiro trabalha na East Jersey State Prison e ganha de salário anualmente US$ 61.911. Ele foi acusado de receber pornografia infantil e foi liberado após pagar a fiança de US$ 125 mil, mas deverá ficar em prisão domiciliar e ser monitorado eletronicamente, segundo a Promotoria Pública Federal.