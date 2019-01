Carcereiro é acusado de traficar drogas em prisão

Christopher Bowie é acusado de distribuir substância perigosa controlada, posse de substância perigosa controlada e má conduta profissional

Um agente penitenciário no Condado de Camden foi flagrado tentando contrabandear drogas na penitenciária. As drogas seriam vendidas entre os presos, informaram as autoridades na segunda-feira (21). O carcereiro Christopher Bowie, de 47 anos, morador no bairro de Sicklerville, em Winslow Township, tinha em seu poder 21 cartelas de Suboxone, 4 pílulas suspeitas de serem Oxycodone e 6 pílulas suspeitas de serem Xanax no veículo dele quando apareceu para trabalhar na prisão, no domingo (20), de acordo com o comunicado de imprensa da Procuradoria do Condado de Camden.

O comunicado detalhou que os investigadores acreditam que o carcereiro planejava distribuir as drogas na penitenciária. Não foi informado como a polícia suspeitou que Bowie planejava vender as drogas.

O carcereiro foi suspenso imediatamente enquanto a unidade de Relações Internas da Corregedoria de Camden e a Unidade de Promotoria Especial do Ministério Público investigam o caso, segundo o comunicado. Ele é acusado de distribuir substância perigosa controlada, posse de substância perigosa controlada e má conduta profissional, informaram as autoridades.

Documentos revelaram que o salário de Bowie foi US$ 43.424 em 2018 e que ele começou a trabalhar para o município em 2015.