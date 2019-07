Carcereiro pega 3 anos de cadeia por faz sexo com presidiárias

Joel Mercado, de 38 anos, também foi obrigado a abrir mão da aposentadoria e o cargo na penitenciária

Um carcereiro em New Jersey foi sentenciado a 3 anos de prisão por manter relações sexuais com 2 presidiárias numa penitenciária feminina no Condado de Hunterdon, informaram as autoridades na segunda-feira (1). Joel Mercado, de 38 anos, morador em Lyndhurst, também foi obrigado a abrir mão da aposentadoria e o cargo na penitenciária depois de ter admitido a culpa nas duas acusações de conduta inapropriada, detalhou o promotor público de justiça, Michael J. Williams.

Mercado foi preso em 24 de maio de 2017 e acusado de conduta inapropriada em 2º grau e abuso sexual em 2º grau.

“A investigação revelou que o Sr. Mercado envolveu-se numa relação sexual com 2 presidiárias na Edna Mahan Correctional Facility for Women in Union Township”, disse William através de um comunicado.

No momento da prisão, ele atuava como carcereiro sênior e trabalhava para o estado desde 2007. Mercado também era instrutor da academia na penitenciária, onde ele lecionava para recrutas novos que a lei estadual proíbe contato sexual entre agentes e presidiários, informaram as autoridades.

Este não foi o único caso ocorrido na mesma penitenciária, pois um agente foi demitido por ter abusado sexualmente de várias mulheres, mas nunca acusado criminalmente. Ele é um dos muitos agentes nos últimos 25 anos de conduta sexual inapropriada na penitenciária.