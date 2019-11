Carcereiros agirão como agentes de imigração na Flórida

Atualmente, Arizona, Massachusetts e Geórgia são os únicos estados que assinaram contratos de colaboração com o ICE

A Flórida prepara-se para treinar carcereiros para atuarem como agentes do Departamento de Imigração (ICE) numa penitenciária estadual, como parte de um programa implantado pelas autoridades migratórias. A decisão foi “revista e aprovada” pelo Conselho Federal e o estado agora “espera a notificação oficial do Memorando de Acordo do ICE”, confirmou o Departamento Penitenciário da Flórida, na sexta-feira (22).

“O Secretário Mark Inch tem obtido bastante progresso no relacionamento dele com o ICE, portanto, seguiremos em frente com esse programa”, disse o Governador Ron DeSantis.

A pressão para a participação no programa, conhecido como 287(g), foi feita a primeira vez em abril. Na ocasião, Inch pediu à uma autoridade de alto escalão do ICE para aprovar o programa no Northwest Florida Reception Center no Condado de Washington. Ele alegou que isso permitiria à agência “identificar e autuar estrangeiros criminosos que representam risco à segurança pública na Flórida”.

Como parte do programa, Inch detalhou que 5 carcereiros seriam treinados por agentes federais de imigração e designados para identificar imigrantes indocumentados que são autuados na penitenciária. Ele acrescentou que o estado “usaria um de seus melhores esforços “ no funcionamento do programa. A aprovação preliminar do estado na participação no programa é ao esforço mais recente da administração DeSantis de combater a imigração clandestina no estado. Em 2018, o Governador recebeu o apoio importante do Presidente Donald Trump na disputa pelo cargo e, desde então, abraçou a posição linha dura do líder da nação no que diz respeito às políticas migratórias, incluindo o ataque as cidades-santuário.

“Eu acredito que a segurança pública é importante para manter a melhor qualidade de vida em nossas comunidades e por isso estou muito satisfeito que a Legislatura deu-me a proposta (contra) da cidade-santuário, a qual eu assinei e virou lei”, disse DeSantis na sexta-feira (22).

Conforme tal lei, os órgãos locais de segurança devem manter os imigrantes indocumentados detidos 48 horas a mais para que os agentes federais possam enviar ordens de prisão. Entretanto, ativistas defensores dos direitos dos imigrantes têm se oposto à política migratória de DeSantis.

“Transformar os nossos funcionários estaduais em agentes do ICE à custas dos contribuintes da Flórida não tornará o nosso estado mais seguro”, disse Casey Bruce White, diretora de comunicações do American Civil Liberties Union (ACLU) da Flórida.

Os membros da ACLU e outros ativistas argumentam, em parte, que as políticas contra as cidades santuários forçarão os governos locais a realizarem as obrigações dos agentes federais de imigração. Além disso, eles alertam que tais políticas poderiam levar ao preconceito racial. Atualmente, Arizona, Massachusetts e Geórgia são os únicos estados que assinaram contratos de colaboração com o ICE.