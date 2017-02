Carnaval no Delícias de Minas é no sábado

O evento contará com a participação artistas locais, entre eles a dupla André Neves & Davi, passistas, a percussionista Nega Santos, DJ Bebel e DJ Zara

Neste sábado (25), a partir das 10 horas da noite, o restaurante Delícia de Minas realizará a festa de Carnaval 2017. O evento contará com a animação da Banda Delícia de Minas, a dupla André Neves & Davi, apresentação de passistas, Nega Santos, DJ Bebel e DJ Zara. O Delícias de Minas fica localizado na 168 McWhorter St., no bairro do Ironbound, em Newark.

Está será uma ótima oportunidade de reviver e matar a saudade dos tradicionais bailes de carnaval realizados no Brasil, além da oportunidade de celebrar com amigos. Preparem o confete, a serpentina e a fantasia: O baile de carnaval irá começar. Mas a folia só está completa com uma boa trilha sonora. Muito antes de os sambas-enredo e os trios elétricos baianos se tornarem as estrelas dessa festa, eram as marchinhas que alegravam os foliões. Com uma origem que remete ao final do século dezenove, o gênero foi criado a partir da cadência da marcha portuguesa. O ritmo foi incrementado com os instrumentos de sopro inspirados nas bandas de jazz americanas, como saxofone e trompete.

A primeira música reconhecida como marcha de carnaval foi “Abre Alas”, composta pela pianista e regente Chiquinha Gonzaga para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro. O auge desse gênero musical aconteceu anos depois, entre as décadas de 1920 e 1960, mas isso não quer dizer que as músicas foram esquecidas com o tempo. Os sucessos de um ano eram repetidos nos próximos carnavais e até hoje embalam várias festas pelo país.

As marchinhas já foram conhecidas como as caricaturas da sociedade brasileira: as letras são maliciosas e divertidas, têm um humor escrachado e retratam os costumes e a história do país no século passado. O politicamente correto não tem espaço, não existe tema proibido, as frases de duplo sentido são bem-vindas e qualquer tema sério se transforma em uma grande brincadeira.

Segundo André Neves, na programação musical do Baile de Carnaval do Delícias de Minas constará marchinhas de carnaval tradicionais, sambas-enredo, samba-duro, Axé e, para a galera mais moderninha, músicas de bandas como J. Quest.

“As marchinhas de carnaval são para lembrar os bailes antigos. Esse é o primeiro baile que a gente realiza, portanto, é bom para relembrar e fazer algo diferente do que fazemos em outros dias”, disse André.

Além disso, o baile terá a participação de passistas. Reservas e compra de ingressos para o carnaval 2017 do Delícias de Minas podem ser efetuadas através do tel.: (973) 589-1920.