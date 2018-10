Carteira de motorista de NJ só valerá como identificação em voos até Outubro do ano que vem

Os documentos emitidos pelo Estado Jardim serão considerados válidos até 10 de outubro de 2019

Os motoristas moradores em New Jersey que utilizam a carteira de motorista para embarques em aviões poderão usá-la durante mais 1 ano. Os documentos serão considerados válidos até 10 de outubro de 2019, após o Departamento de Segurança Nacional (DHS) ter aceitado a extensão do prazo.

“A nossa extensão foi formalmente concedida ontem (9) pelo Departamento de Segurança Nacional, um dia antes do prazo de 10 de outubro (quarta-feira)”, disse Jim Hooker, porta-voz da Comissão de Veículos Auto Motores (MVC).

Entretanto, os motoristas e passageiros aéreos poderão obter as carteiras atualizadas ainda na próxima primavera. O MVC planeja começar a emitir as carteiras e cédulas de identidade “Real ID”, que cumprem os padrões federais, ainda no 1º semestre de 2019. Os motoristas que quiserem usar as carteiras de motorista em voos domésticos deverão renovar o documento antigo para o “Real ID” até outubro de 2020, informaram os representantes do MVC.

Para efetuar a troca, o MVC está “upgrading” vários sistemas de computação para garantir tranquilidade na transição. Algumas melhorias nos computadores agilizará o fluxo de clientes e permitirá que o MVC ofereça serviços online para que cada vez menos pessoas tenham que ir aos seus escritórios.

Entre as mudanças que os motoristas perceberão no novo documento é que as carteiras e cédulas de identidade mostrarão o primeiro nome completo do portador, ao invés do 9 caracteres atuais. Os motoristas serão fotografados no início do processo ao invés do final, para cumprir com as regras de segurança governamentais. Em New Jersey, o DHS havia ampliado anteriormente o prazo para até outubro de 2017. As extensões são fornecidas conforme os avanços dos estados na preparação para a emissão dos documentos novos. Atualmente, 15 estados, incluindo a vizinha Pensilvânia, possuem extensões. A extensão da Pensilvânia expira em agosto de 2019, segundo o website do DHS. A data limite para todos os estados dos EUA é 1 de outubro de 2020. Após essa data, os passageiros que não portarem carteiras conforme as exigências do Real ID terão que usar passaportes ou identidade militar para embarcar em voos. Em 2005, o “Real ID” foi aprovado em resposta aos ataques terroristas de 9/11.