Carteira do Arizona não poderá ser usada para embarque em voos

Os moradores no estado terão que apresentar outro documento de identificação ou obterem o “Voluntary Travel ID”

O Departamento de Transportes do Arizona anunciou que os moradores no estado deverão brevemente apresentar outra forma de identificação, além da carteira de motorista, para embarcar em voos. A partir de 1 de outubro de 2020, os residentes que passarem pelos aeroportos Phoenix Sky Harbor International, Phoenix Mesa-Gateway, Flagstaff, Tucson International e Yuma International deverão apresentar outra forma de identificação.

Além disso, o outro documento de identificação será exigido na entrada em prédios públicos federais e bases militares, pois somente a carteira de motorista não será suficiente. Os menores com idade abaixo de 18 anos não são obrigados a postar o novo documento de identidade (ID), caso estejam acompanhados de um adulto que o possua.

As carteiras de motorista emitidas atualmente no estado não cumprem as determinações do REAL ID Act, aprovado pelo Congresso em 2005, o qual tornou mais rigorosas as exigências na identificação de passageiros. A decisão foi tomada depois dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Para compensar a legislatura no Arizona aprovou uma lei que permite que o portador de uma carteira de motorista ou cédula de identidade deve obter o “Voluntary Travel ID”.

“Agora, é o tempo ideal para obter um ‘Voluntary Travel ID, pois a data limite se aproxima a cada dia”, disse Eric Jorgensen, diretor da Divisão de Veículos Motores (MVD). “O MVD está tornando esse processo simples. As pessoas podem acessar o ServiceArizona.com e marcar uma visita. O website provê informações sobre quais documentos elas devem trazer conforme o REAL ID para obter o ‘Voluntary Travel ID”.

O “Voluntary Travel ID” custa US$ 25 e é válido por 8 anos, segundo o Departamento de Transporte do Arizona. O novo ID é diferente da carteira de motorista padrão porque possui uma estrela dourada no canto superior direito. Apesar de parecer radical, o Arizona não é o único estado que está aumentando a segurança nas viagens. Conforme o 2005 REAL ID Act, até 22 de janeiro de 2018, os moradores em Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Oklahoma, Pennsylvania, Carolina do Sul e Washington terão que apresentar o passaporte até em voos domésticos, apesar de o governo federal ter concedido extensão de prazos.