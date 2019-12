Carteira para indocumentados corre o risco de não passar em NH

Ativista pede mais mobilização por parte de lideranças comunitárias, religiosas e imigrantes que se beneficiariam com o projeto de lei

No início desta semana, Nova York passou a conceder carteira de motorista a todos os residentes no estado, independente do status migratório. As exigências são relativamente poucas: Passaporte válido, comprovante de residência, carteira de motorista do país de origem, vencida há pelo menos 2 anos. Na quinta-feira (19), New Jersey tornou-se o 15º estado nos EUA a conceder a carteira de motorista aos indocumentados. A lei já foi assinada pelo Governador Phil Murphy e entrará em vigor a partir de janeiro de 2021.

Já em Em New Hampshire, há 2 anos, o Conselho Latino leva este assunto ao governador do estado, Christopher Thomas Sununu, republicano. Os membros Alejandro Urrutia, Pastor José Luna e Renata Olszewski participaram da reunião. Entretanto, a coalizão recebeu o retorno de que o Governador adiantou que não assinaria, caso o projeto passasse nas Câmaras Estaduais e que os políticos sondados não estariam de acordo. As informações são do jornal Brazilian Times.

Cosme Neles, membro do Conselho Latino, afirma que a forma como ativistas e interessados se mobilizam, tem tudo para que o projeto de lei não passe. Ele detalha que um dos motivos é que não há uma mobilização popular, ninguém fez barulho, não teve o comprometimento dos líderes comunitários e religiosos. Ele também destaca que houve um “estrelismo” por parte de brasileiros, que buscavam apenas promover seus próprios nomes.

“Não houve uma busca por unir forças de lideranças”, relatou Cosme.

O ativista disse que a proposta a favor da concessão do documento para todos os residentes no estado está para ser votada pelo Senado Estadual. Isso acontecerá em janeiro de 2020.

“Mas acho que, infelizmente, isso não dará certo, pois precisaria haver mais humildade e união entre as lideranças”, acrescentou Neles ao BT.

Ele destacou a necessidade de um lobby junto aos senadores para mobilizar a comunidade em geral, principalmente os brasileiros em New Hampshire.

“Infelizmente a nossa comunidade não se educa e nem tenta se informar sobre as leis políticas”, disse ele.

O Senado Estadual de New Hampshire é formado por 14 senadores democratas e 10 senadores republicanos.

“Vamos pressionar para que o projeto não fique apenas nos sonhos”, concluiu o ativista.