Carteira para indocumentados em NY entra em vigor em dezembro

A nova legislação beneficiará cerca de 250 mil estrangeiros indocumentados que vivem no estado

Uma lei agendada para entrar em vigor no início de dezembro em Nova York, permitirá que 250 mil imigrantes indocumentados obtenham a carteira de motorista no estado. Doris Soto Hernandez, uma salvadorenha que mora em Port Chester (NY), relatou que até o momento não tem acesso ao documento pelo fato de ser indocumentada.

“Eu tenho medo, se a polícia me parar eles podem me deter”, disse ela.

Vanessa Agudelo, gerente da ONG New York Immigration Coalition, no Hudson Valley, alertou que dirigir sem a carteira de motorista no estado é a maneira nº 1 de pôr alguém em processo de deportação. Caso Hernandez fosse detida, ela deixaria para trás Shaun, o filho dela de 6 anos que sofre de “spina bífida”, uma condição congênita que exige cuidados 24 horas por dia. Ela relatou ter que trocar o cateter do menino 4 vezes por dia e dá-lo 2 remédios. Hernandez acrescentou que a síndrome dificulta a locomoção.

“Eu tenho que descobrir quem me levaria ou se terei que pegar um taxi e isso é caro”, disse ela.

Hernandez relatou que essa foi uma das razões que a fez apoiar e defender a proposta “Green Light”, que entrará em vigor no início de dezembro. “Isso está impedindo as pessoas trabalhadoras de irem ao trabalho, de levar os filhos à escola ou ir às consultas de médicos”, disse Ramiro Rincon, diretor de programas do Neighbors Link.

Os ativistas defendem que a legislação torne as estradas mais seguras ao reduzir drasticamente o número de motoristas sem seguro e injetará na economia do estado milhões de dólares das tarifas cobradas.

A Assembleia e Senado estaduais, liderados por democratas, aprovaram o projeto de lei no verão, mas nem todo mundo acredita que a liberação da carteira aos indocumentados seja a decisão certa. O Deputado Estadual Colin Schmitt disse que votou contra o projeto de lei “Green Light”.

“A maioria do meu distrito se opôs ao projeto de lei. Na realidade, eu não recebi nenhuma correspondência de apoio ao projeto”, disse ele.

Schmitt questionou como a nova lei será implantada, destacando que os funcionários do Departamento de Veículos Auto Motores (DMV) terão que conferir documentos estrangeiros. “Nós estamos pedindo aos funcionários com nenhuma experiência sobre o assunto para vasculhar documentos que eles não possuem habilidade para verificar”, comentou.

Ele alegou que a nova lei está causando impacto nacional e internacional. Schmitt viajou até a fronteira do Texas com o México e disse ter sido informado que as leis aprovadas de proteção aos imigrantes em Nova York tornaram-se “atrativos”. Esse termo é utilizado pelos agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) para descreverem como ações e retóricas provocam ondas na imigração clandestina.

“A lei Green Light e a legislação que permite faculdades grátis têm um impacto direito no fluxo da fronteira e nos indivíduos que pedem para ir ao estado de Nova York”, disse ele.

Enquanto Schmitt discorda da nova lei, outros estão tentando bloqueá-la na justiça. Na última sexta-feira (8), um juiz federal cancelou um processo que tentava impedir que o estado implantasse a nova lei. Quando a lei Green Light entrar em vigor em dezembro, Nova York se tornará o 13º estado nos EUA a permitir que imigrantes indocumentados obtenham carteiras de motorista em sua jurisdição.