Carteira para indocumentados se aproxima a 1 milhão na Califórnia

Até o final de 2017, quase 1 milhão de indocumentados terão o documento no estado mais populoso dos EUA

Ao longo de junho de 2017, o Departamento de Veículos Auto Motores (DMV) da Califórnia emitiu aproximadamente 905 mil carteiras de motorista graças a Proposta da Assembleia 60 (AB-60). A lei estadual determina que os candidatos ao documento provem somente a identidade e que residem na Califórnia, ao invés do status migratório.

Aprovada em 2013, após mais de 15 anos de luta por parte dos ativistas defensores dos direitos dos imigrantes, a AB-60 tem o objetivo de aumentar a segurança pública e reduzir as penalidades aos imigrantes indocumentados que dirigem. Quando a lei entrou em vigor no início de 2015, tornando a Califórnia o 10º estado a oferecer carteiras de motorista aos imigrantes indocumentados, a resposta foi tamanha que dobrou as expectativas iniciais.

Desde então, o ritmo na emissão dos documentos tem diminuído consideravelmente. O DMV emitiu cerca de 11 mil carteiras sob a AB-60 em junho, o índice mais baixo desde que o programa foi lançado. Foram emitidas aproximadamente 83 mil documentos na primeira metade de 2017, um pouco mais que em março de 2015, quanto o total mensal atingiu o pico de 76 mil. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos, com cerca de 24 milhões de habitantes.

Um estudo realizado pela Universidade Stanford e divulgado em abril revelou que graças a lei a lei ocorreu a redução em 7% de acidentes nos quais os motoristas fogem do local em todo o estado, durante o 1º ano. Os apoiadores do programa também especulam que ele também possa ser responsável pelo aumento na doação de órgãos.

No dia em que as autoridades na Califórnia implantaram a controversa lei que permite aos imigrantes indocumentados no estado obter a carteira de motorista, as filiais do Departamento de Veículos Auto Motores (DMV) lotaram de estrangeiros ansiosos para aproveitar a oportunidade. Dois anos após a vigência da lei AB-60, em 1 de janeiro de 2015, calcula-se que 806 mil indocumentados obtiveram a carteira de motorista, segundo estatísticas do DMV. Somente em novembro, 14 mil documentos foram emitidos no estado mais populoso dos EUA.

. Segurança no trânsito:

A lei tem permitido que os indocumentados marginalizados dirijam com segurança em suas vizinhanças, alegou Maricela Gutierrez, diretora executiva da ONG SIREN.

“Inúmeros deles podem levar seus filhos de carro até a escola e circularem com mais facilidade, quando muitas vezes eles tinham que pegar ônibus que demoravam até três horas do ponto A ao ponto B”, disse ela. “Isso criou oportunidades novas”.

Um morador na cidade de San José (CA) que aplicou para a carteira dias depois que a AB-60 entrou em vigor recebeu o documento pelos correios em pouco tempo.

“Trata-se de uma sensação completamente diferente, pois você não tem que se preocupar ao ver uma viatura policial”, disse Ramon, de 46 anos. “Você fica muito mais tranquilo quando dirige. Você pode viajar distâncias mais longas com a sua família; à Disneylândia ou o Monterey Bay Aquarium com confiança. Você não vive com medo”.

. Medo da deportação:

Entretanto, inúmeros daqueles que adquiriram o documento temem que possam se tornar alvo de deportação, caso as autoridades federais tenham acesso aos arquivos do DMV, apesar das promessas feitas pelas autoridades estaduais que isso não acontecerá. “Definitivamente, temos ouvido relatos de medo em nossa comunidade, especialmente com a nova administração assumindo o cargo e a retórica contra a imigração que está circulando”, disse Gutierrez. “Tudo é teórico enquanto conversamos, mas certamente estamos tomando precauções”.

A ONG realiza reuniões públicas que visam informar os imigrantes sobre os seus direitos e alertar para mais cautela nas vias públicas. Calcula-se que 3 milhões de indocumentados morem na Califórnia e o acesso à carteira facilitou para que eles consigam emprego e até matriculem os filhos em escolas públicas. Os oponentes argumentam que a AB-60 “enfraquece” o cumprimento das leis migratórias e questionam a segurança pública, enfatizando que a lei não garante que os indocumentados que adquirem a carteira também compram apólices de seguro.

. Compartilhamento de dados:

Os representantes do DMV informaram que os órgãos de segurança, incluindo o Departamento de Imigração (ICE), podem ter acesso às informações referentes à carteira de motorista, como nome, sexo, características físicas, endereço, data do nascimento e número do documento, através de certos sistemas de compartilhamento. Entretanto, essas informações não indicam o status migratório ou se os portadores obtiveram a carteira através da AB-60.

Os representantes do DMV acrescentaram que “o presidente não pode anular unilateralmente as AB-60 e AB-1461”. Os legisladores na Califórnia têm prometido proteger os direitos de todos os imigrantes, independente do status.