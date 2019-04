Carteiras de NJ ainda não serão utilizadas para embarcar em voos em 2020

O Estado terá que substituir os documentos atuais pelo Real ID até outubro do ano que vem

Um mandado federal tornará as carteiras de motorista emitidas em New Jersey inválidas para embarques em voos em qualquer aeroporto dos EUA, ao menos que elas sejam atualizadas para o mais seguro “Real ID” até outubro de 2020. Enquanto a maioria dos outros estados já emite Real IDs, o documento ainda não é emitido no Estado Jardim.

A Comissão Estadual de Veículos Auto Motores (MVC) começará a emitir os Real IDs, ou seja, carteiras de motoristas e cédulas de identidade com mais elementos de segurança conforme os padrões federais, ainda nesta primavera, segundo o porta-voz Jim Hooker. O prazo está de acordo com a promessa do MVC, feita em, 2018, de aderir as exigências federais.

O órgão está em tempo de cumprir o prazo em outubro de 2020 de ter os documentos disponíveis, disse Jim, entretanto, as autoridades estaduais não precisaram quando o Real ID começará a ser emitido ou que agências do MVC em New Jersey começarão a distribuí-lo.

“Nós ainda não estamos divulgando essa informação”, disse Hooker.

New Jersey é um dos 6 estados que ainda não implantaram o Real ID. As autoridades federais concederam várias datas limites para os estados aderirem às exigências. O Estado Jardim já recebeu várias prorrogações pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS), incluindo a última, cuja data limite é 10 de outubro deste ano. O estado pode aplicar para a prorrogação final que vence em outubro de 2020.

As autoridades estaduais não divulgaram como anda o processo de emissão dos novos documentos.

Os motoristas que quiserem usar as carteiras como documento de identificação em aeroportos ou entrar em prédios federais deverá adquirir o Real ID até outubro de 2020, informaram os representantes do MVC. As pessoas que não tiverem o Real ID poderão utilizar outros documentos, como passaportes dos EUA, cédulas do passaporte ou IDs militares.

O Real ID continua a ser um desafio para o MVC em virtude do sistema de computadores antiquado. Os MVCs de outros estados enfrentaram o mesmo problema quando uma companhia contratada para atualizar esses sistemas saiu do mercado, informaram as autoridades. Além de lidar com o Real ID, as atualizações dos sistemas permitirá mais eficiência. Alguns especialistas acreditam que isso melhore o fluxo de clientes, enquanto outros pensam que isso permitirá ao MVC acrescentar mais serviços online, portanto, menos pessoas terão que comparecer às filiais.

New Jersey começou a emitir as carteiras com mais de 20 elementos de segurança em 2011 para cumprir com as exigências de 2005, mas o Real ID possui muito mais que isso. Entre eles, as novas carteiras terão o primeiro nome completo do portador, ao invés dos 9 primeiros caracteres atuais.