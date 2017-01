Casa Branca: Criminosos são prioridade de Trump na imigração

Sean Spicer informou aos repórteres que o presidente focalizará a segurança e os criminosos indocumentados que vivem nos EUA

O Presidente Donald Trump pode não cancelar imediatamente a política da administração Obama que protege os indocumentados jovens de serem deportados, informou a Casa Branca na segunda-feira (23).

“O foco serão as pessoas que fizeram mal ao nosso país”, disse Sean Spicer, novo secretário de imprensa da Casa Branca.

Durante a primeira coletiva de imprensa da administração Trump, Spicer adiantou que, com relação à imigração, o presidente priorizaria a segurança e os criminosos indocumentados que vivem no país. O comentário foi feito em resposta à pergunta sobre o futuro dos beneficiados pela “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA) assinada por Obama.

Mais de 700 mil jovens se beneficiaram com a ordem executiva. Os recipientes do DACA, também conhecidos como “Dreamers”, têm demonstrado preocupação após a posse de Trump, uma vez que ele prometeu cancelar todas as ordens executivas assinadas por Obama. Na segunda-feira (23), grupos de ativistas defensores dos imigrantes e senadores democratas pediram proteção para os indocumentados das ações que seriam tomadas por Trump e o Congresso, durante um encontro no Capitólio.

Sob a administração Obama, os criminosos e indivíduos que ameaçam a segurança nacional, pública e da fronteira foram prioridade nas deportações. A decisão foi informada através do memorando emitido pelo então secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS), Jeh Johnson.

Ainda segundo o memorando de Johnson, no ano fiscal de 2016, 98% das detenções e 99% das deportações foram de acordo com as prioridades da administração Obama. Cerca de 90% das pessoas deportadas no interior dos EUA foram condenadas por crimes graves. A administração do Presidente Barack Obama deportou mais pessoas que o seu predecessor, George W. Bush.

. Bad hombres:

Trump arrastou multidões com o slogan “Construa o muro” e prometeu que o México pagaria pela fortaleza alta e “bonita” na fronteira ao sul. Entretanto, os comentários atuais assinalam que ele está aberto à modificações em seus planos de aumentar a segurança na fronteira. Ele acrescentou que planeja deportar entre 2 a 3 milhões dos aproximados 11 milhões de imigrantes indocumentados que são criminosos.

“O que faremos é pegar as pessoas que são criminosas e que possuem antecedentes criminais, membros de gangues, traficantes de drogas, há muito dessa gente, provavelmente dois milhões, pode ser até três milhões, nós vamos tirá-los do país, nós vamos prendê-los”, disse Trump. “Nós vamos tirá-los do país; eles estão aqui ilegalmente”.

O presidente eleito disse que decidirá o que fazer com o resto dos indocumentados “depois quer a fronteira estiver segura e tudo normalizado, nós vamos determinar o que fazer com as pessoas que, aparentemente, são fantásticas”.

Enquanto isso, o porta-voz da Câmara dos Deputados, Paul Ryan, tentou abafar o ultraje e protestos nas ruas ao garantir que Donald Trump será inclusivo como líder da nação.

“Nós não estamos planejando criar uma força tarefa de deportação. Donald Trump não está planejando isso”, disse Ryan durante o programa State of Union da CNN.

Rudy Giuliani acrescentou que Trump mudou de opinião com relação ao banimento dos muçulmanos. “Ele os submeterá a investigações rigorosas, mas não banimento”, disse o ex-prefeito de Nova York.

Ryan criticou os grafites racistas e os protestos que ocorreram depois da eleição de Trump e prometeu que os americanos devem “ficar tranquilos” que o novo presidente representará um país inclusivo.

“Eu detesto que as pessoas se sintam dessa forma e, em segundo plano, elas não deveriam”, disse Ryan. “Eu acho que as pessoas devem ter a segurança que a América é um país pluralista e inclusivo”.

“Eu acho que devemos tranquilizar as pessoas: Esse não é o nosso foco. Nós não estamos focalizados nisso. Nós estamos focalizados na segurança da fronteira. Nós achamos que isso vem primeiro que qualquer tema migratório. Nós temos que saber quem entra e sai do país. Nós temos que ter segurança na fronteira”, acrescentou.