Casa Branca e senadores tentam limitar a imigração familiar

Proposta permite que somente cônjuges e filhos menores juntem-se aos imigrantes legais nos EUA

A administração Trump está trabalhando com senadores num projeto de lei que restringe e atualiza algumas das formas legais de imigrar aos EUA; embora tal tipo de proposta tenda a enfrentar obstáculos na passagem pelo Congresso. O projeto dos senadores Tom Cotton (R-Arkansas) e David Perdue (R-Georgia) foi apresentado em fevereiro, mas será reapresentado depois de algumas mudanças, confirmou o escritório de Cotton.

A versão original da proposta suspende o que é conhecido como “migração em cadeia”, ou seja, formas de imigrar aos EUA baseadas em laços familiares e não em habilidades profissionais. Ela limitaria os tipos de membros da família dos imigrantes que podem ser trazidos aos EUA aos cônjuges e filhos menores, além de eliminar a loteria do green card e diminuiria a cota anual de refugiados.

Um dos principais objetivos do projeto de Cotton e Perdue é a instalação de um sistema no qual os imigrantes tenham permissão de imigrar aos EUA tendo como base as habilidades profissionais e contribuições à sociedade, em oposição aos laços familiares e a loteria do green card.

“O ponto aqui é que o Presidente acredita que deveríamos ter um sistema baseado no mérito neste país. Esse sistema alinharia a política migratória ao que seja bom para os trabalhadores americanos e os contribuintes. Esse é o objetivo e tenho certeza que é a força que motiva as conversas entre o Congresso e esses senadores”, informou uma autoridade a rede de notícias CNN.

O Presidente abordou o desejo de realizar uma reforma migratória ampla quando viajava para Paris, na noite de quarta-feira (12). “O que eu gostaria de fazer é uma reforma migratória ampla, mas o nosso país e as forças políticas não estão prontos ainda”, disse Trump aos repórteres.

Os escritórios de Perdue e Cotton confirmaram que ambos os senadores continuam a trabalhar no “RAISE Act”, mas não adiantaram detalhes.

Embora a tentativa de acabar com a “migração em cadeia” tenha sido parte do projeto de reforma migratória ampla redigido pela Gangue dos Oito, que foi aprovada pelo Senado, mas morreu na Câmara dos Deputados em 2013, a proposta possuía outros detalhes que ajudaram na aprovação.