Casa Branca: Ordens de Trump não afetam portadores do green card

Reince Priebus declarou que o polêmico decreto de lei assinado pelo presidente não prejudica os residentes legais permanentes

No domingo (29), o chefe de pessoal da Casa Branca, Reince Priebus, disse que o decreto de lei do presidente que impede cidadãos de 7 países muçulmanos não afetará os portadores de green card.

“Nós não passamos por cima do Departamento de Segurança Interna (DHS), com relação aos portadores do green card, isso não os afetará”, disse Priebus no programa “Meet The Press”, do canal NBC.

Entretanto, Priebus frisou que um indivíduo que viaja com frequência para um dos 7 países incluídos na ordem executiva, ele tende a ser “interrogado até que um programa melhor entre em vigor”.

“Nós não queremos que as pessoas que viajam continuamente a um desses sete países que abrigam terroristas viajem livremente entre os EUA e esses países”, disse ele.

Quando pressionado se a ordem impactaria os portadores de green card, Priebus pareceu se contradizer, respondendo: “Bem, é claro que sim”.

“Se você viajar para lá e para cá com frequência; estará sujeito a ser investigado”, acrescentou.

Priebus esclareceu que os agentes da Alfândega e Patrulha da Fronteira (CBP) terão o livre arbítrio em decidir se pessoas oriundas dos 7 países, Iraque, Iran, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, devam ser interrogadas com mais rigorosidade. Ele reiterou que as ordens de Trump não impacta os portadores de green card.

Priebus acrescentou que mais países podem ser acrescentados à lista incluída no decreto de lei do presidente.

“Talvez, outros países precisem ser acrescentados em um próximo decreto de lei”, comentou. “Entretanto, para fazer isso de forma rápida, de uma acelerada, nós usamos os sete países que já tinham sido identificados e codificados”, detalhou.

Ele alegou que o decreto de lei foi “feito para proteger os americanos e esperar outros três dias, esperar outras três semanas é algo que não queremos errar”.

“O Presidente Trump não está disposto a errar nisso”, disse Priebus. “É por isso que ele quer agir rápido e proteger americanos”.

Desde que o presidente assinou os decretos de lei na sexta-feira (27), a confusão tem sido rampante sobre o impacto nos portadores do green card, o que permite que eles vivam e trabalhem legalmente nos EUA. No sábado (28) e domingo (29), inúmeras pessoas foram paradas e detidas por várias horas nos aeroportos e, em alguns casos, foram ameaçados de serem mandados de volta aos seus países de origem. Um número indeterminado de portadores de green card foram impedidos de embarcarem em voos com destino aos EUA.

No final do domingo, o secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS), o general aposentado John Kelly, emitiu um comunicado alterando a política.

“Eu declaro que a entrada dos residentes legais permanentes é de interesse nacional”, escreveu Kelly.