Casa Branca: Políticas de Trump teriam impedido ataque em NY

Porta-voz diz que combate do Presidente à “imigração em cadeia” teria impedido o ato terrorista

Na segunda-feira (11), a Casa Branca disse que a política do Presidente Donald Trump contra o que ele considera “imigração em cadeia” poderia ter evitado o ataque terrorista ocorrido em Nova York, culpando os congressistas democratas por bloquearem os planos deles. As autoridades identificaram Akayed Ullah, de 27 anos, natural de Bangladesh, que entrou nos EUA em 2011, como o responsável pelo incidente. Ele é acusado de detonar uma bomba improvisada na manhã do mesmo dia próximo ao terminal de ônibus Port Authority, ferindo o próprio suspeito e 3 pessoas. A polícia detalhou que ele sofreu queimaduras e escoriações como o resultado da explosão. Três pessoas próximas a ele apresentaram dores de cabeça e zumbido nos ouvidos.

“O Presidente está certamente preocupado que o Congresso, particularmente os democratas, falharam em agir em algumas áreas as quais nós sentimos poderiam ter prevenido isso”, disse a secretária da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders aos repórteres. “Especificamente, a política do Presidente que pede o fim da imigração em cadeia e, se ela tivesse sido posta em prática, ela teria impedido que esse indivíduo entrasse nos Estados Unidos. Então, o Presidente continuará agressivamente pressionando a favor de uma reforma migratória responsável e acabar com essa imigração em cadeia certamente fará parte desse processo”.

A “imigração em cadeia” é uma expressão que define o fato de pessoas de uma mesma cidade ou área imigrantes para um lugar novo específico. A Casa Branca tem usado para se referir às pessoas que patrocinam membros da família a vir para os EUA. Citando a confirmação do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Sanders disse que o suspeito foi autorizado a entrar nos EUA em 2011 ao apresentar um passaporte com o visto F-43 de laços familiares.

“Nós sabemos que a política do Presidente pede pelo fim da imigração em cadeia, a qual esse indivíduo veio através, caso ela estivesse em vigor, então, esse agressor não seria admitido no país”, acrescentou ela, embora o suspeito tenha entrado nos EUA 6 anos antes de Trump assumir a presidência.