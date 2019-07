Casal é acusado de estrangular filho recém-nascido

Andrea Torralba e David Villa estão detidos sob a fiança de US$ 1 milhão cada

Um casal estrangulou o filho recém-nascido num hospital na Califórnia poucas horas depois do nascimento do bebê, alegando que não o queria, informaram as autoridades. A polícia na cidade de Oxnard (CA) detalhou que foi chamada ao St. John’s Medical Center, na manhã de sexta-feira (19), devido a um recém-nascido “em condições críticas e ferimentos suspeitos”.

“Apesar do esforço da equipe médica, a criança não resistiu aos ferimentos”, informaram as autoridades através de um comunicado.

A mãe, Andrea Torralba, de 20 anos, e o pai, David Villa, de 21 anos, foram os primeiros a buscar ajuda, mas os médicos determinaram que eles “estrangularam a vítima até que ela perdesse a consciência”, segundo a polícia.

Uma vez interrogados, o casal disse aos detetives que não queria o bebê, detalhou o Sargento Brandon Ordelheide.

Torralba e Villa foram detidos para investigação relacionada à agressão à uma criança resultante em morte, um crime, e estão presos sob a fiança de US$ 1 milhão cada.