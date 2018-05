Casal é acusado de manter imigrante como escrava no TX

Mohamed e Denise Cros Toure são acusados de abusar física e mentalmente de uma menina desde que ela tinha 5 anos de idade

Um casal no Texas é acusado de manter uma menina natural da República da Guiné como escrava durante mais de 16 anos sem pagamento de salário, acusam promotores públicos federais. Na quinta-feira (26), Mohamed Toure e a esposa dele, Denise Cros Toure, ambos de 57 anos, compareceram à Corte Federal em Fort Worth (TX), onde foram formalmente acusados de infligir trabalhos forçados. Eles trouxeram a menina, que não falava inglês e viajou sozinha, da vila dela no país de origem a Southlake (TX) em janeiro de 2000, conforme o Departamento de Justiça (DOJ).

O casal teria forçado a menina, cujo passaporte indica que ela tinha somente 5 anos de idade quando chegou aos EUA, a trabalhar como escrava doméstica da família, fazendo-a cozinhar, lavar roupas, limpar o quintal, assim como cuidar dos 5 filhos dos réus. Embora a menina tivesse quase a mesma idade das outras crianças na casa, eles teriam negado a vítima educação e outras oportunidades concedidas aos filhos, acusam a autoridades federais. Além disso, eles teriam confiscado os documentos de viagem da menina, mantendo-a clandestinamente nos EUA depois que o visto de turista dela venceu.

Mohamed e Denise são também acusados de terem abusado fisicamente e emocionalmente da menina, até que ela conseguiu fugir da casa em agosto de 2016 com a ajuda de outros ex-vizinhos. Scott Palmer, advogado de defesa do casal, negou as acusações dizendo ao jornal Washington Post que a menina participava de todas as atividades familiares e era tratada como se fosse filha biológica.

“As acusações estão repletas de alegações maliciosas, invenções e mentiras”, disse ele ao Post. “Nós estamos montando uma montanha de evidências para refutar a imagem que o governo faz dos nossos clientes e para revelar a motivação dessa mulher de mentir, trair e tentar destruir a família que a acolheu a pedido do pai dela para que assim tivesse uma vida melhor nos Estados Unidos”.

Mohamed é filho do 1º presidente da Republica da Guiné, Ahmed Sekou Toure, que foi eleito em 1958 e ocupou o cargo até a morte em 1984. O casal, conforme o documento de acusação de 13 páginas apresentado no Distrito Norte do Texas, tem se mantido com “remessas significativas de dinheiro vindas do exterior”, desde que imigrou aos EUA.

Palmer, entretanto, disse não saber o porquê da menina não foi matriculada na escola durante o tempo em que viveu com os Toures. “Eu acredito que seja um assunto complicado por não ter certidão de nascimento, guarda legal ou papéis de adoção”, comentou o advogado.

Caso sejam considerado culpados, Mohamed e Denise podem ser condenados a até 20 anos de prisão.