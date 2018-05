Casos de doença de Lyme disparam em NJ

Apesar de o índice de casos ter diminuído no estado como um todo; alguns condados apresentam níveis críticos

A incidência de casos da doença de Lyme no Estado Jardim atinge níveis impressionantes não vistos nos últimos 20 anos. Em 2017, houveram 5.092 casos registrados na região, o índice mais alto em quase duas décadas, segundo dados do Departamento de Saúde de New Jersey.

O que está causando a epidemia? A incidência pode ser “a combinação de diversas coisas”, incluindo o esclarecimento mais amplo sobre a doença e a existência de testes mais precisos que nos anos anteriores, relatou Álvaro Toledo, professor assistente da Rutgers University que estuda os carrapatos. Entretanto, o fenômeno pode ser o resultado da grande população de veados e roedores que habitam New Jersey.

O carrapato que parasita os veados, que é comum no Estado Jardim, não nasce com a doença de Lyme. O inseto tem que adquiri-la assim como os seres humanos. Como? Tipicamente dos roedores, especialmente o camundongo de patas brancas.

Os carrapatos dependem dos veados para se alimentar, acasalar e reproduzir. A grande população de veados e roedores em New Jersey é fundamental para a manutenção do ciclo. “A existência de uma grande quantidade deles permite que os carrapatos se multipliquem e depositem muitos ovos que depois chocarão”, explicou Toledo.

