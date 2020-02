CDC alerta para possível epidemia de coronavírus nos EUA

As autoridades de saúde aconselharam as entidades de ensino e os negócios em geral a tomarem medidas preventivas

Na terça-feira (25), as autoridades de saúde alertaram para a possibilidade da ocorrência de uma epidemia de coronavírus nos EUA, enfatizando que “isso poderá ser ruim”.

“Não é tanto mais uma questão de se isso irá acontecer neste país, mas uma questão de quando isso irá acontecer”, disse a Dra. Nancy Messonier, dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC).

“Nós estamos pedindo à população nos EUA para se prepararem para a possibilidade de que isso poderá ser ruim”, acrescentou.

Messonier, diretora do Centro Nacional de Imunização & Doenças Respiratórias do CDC, enfatizou que a epidemia nos EUA pode afetar escolas e os negócios. Ela disse que as escolas deveriam avaliar os planos de dividir os alunos em grupos menores ou utilizar “a educação via a internet”.

“Para os adultos, os negócios poderão substituir as reuniões em pessoa por videoconferências, telefonemas ou o aumento das opções de tele-trabalho”, acrescentou ela.

Na segunda-feira (24), o CDC anunciou que existem agora 53 casos confirmados de coronavírus nos EUA, incluindo as pessoas evacuadas do navio de cruzeiro Diamond Princess no Japão e da cidade chinesa de Wuhan.