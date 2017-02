Celebridades – 14 de fevereiro de 2017

Yanna Lavigne

O fim de semana foi turbulento para Yanna Lavigne, que está grávida de seis meses. Após ver Bruno Gissoni em fotos abraçado com mulheres durante noitada no Rio de Janeiro e confirmar que colocou um ponto final no relacionamento, a atriz se pronunciou de forma discreta em seu perfil do Instagram. Na manhã de segunda-feira (13), a morena compartilhou a imagem de uma mãe com um bebê, e aproveitou para mandar um recado para a única herdeira.

David Brasil

Segundo o jornal “Extra”, Neymar teria presenteado o promoter David Brasil com um carrão de luxo avaliado em R$ 150 mil após ajudá-lo a reconquistar Bruna Marquezine no segundo semestre de 2016. David teria sido uma espécie de ‘cupido’ do casal. O promoter negou essa informação. “Gente eu nunca, mas nunca na minha vida li uma coisa tão absurda! Meu Jesus amado que imprensa é essa? Onde vamos parar? Detalhe: o pior disso tudo é que existem pessoas que acreditam. Estou no chão! Trabalhei igual escravo pra comprar meu carro! É difícil!“, escreveu o famoso na rede social.

Latino

Latino já entrou em estúdio para iniciar os ensaios para a gravação de seu novo DVD, que acontecerá no próximo dia 18, em Recife, Pernambuco. Solteiro após o término de seu relacionamento com a modelo Fabi Araújo, o cantor contou que está atualmente mais concentrado no trabalho, mas sonha em ter mais filhos. Vale lembrar que ele já tem nove. "Sempre quis ter 12 filhos. Não sei se conseguirei, mas é meu sonho. Estou vivendo minha vida de solteiro, mas já já todos terão uma surpresa", diz ele, fazendo mistério. O novo DVD de Latino será cheio de surpresas, mas o cantor adianta que vai relembrar seus principais sucessos. "No DVD, vai ter uma música em que cantarei com uma menina no pole dance. Chamada 'A mais puta do mundo', ela fala de uma garota de programa por quem estarei apaixonado", conta. "Também vamos retratar todos os sucessos dos meus 25 anos de carreira, como 'Amigo fura olho' e 'Baby me leva'. Focado, Latino não vai deixar de trabalhar nem no Carnaval.

Karina Bacchi,

Karina Bacchi, gravidíssima, participou do coquetel de lançamento da nova coleção de roupas da blogueira Flávia Pavanelli, em São Paulo, nesta segunda-feira, 13. No local, a musa fitness fotografou com looks da nova coleção e falou sobre seus cuidados com a boa forma na gestação. "Agora estou liberada para atividades físicas, mas tenho que pegar leve. Posso fazer musculação, mas com pouco peso. Minha preocupação não é ser uma gestante fitness e, sim, saudável". A loira não esconde a alegria de estar grávida de 13 semanas, e contou recentemente que a produção foi independente, com tratamento de fertilização in vitro. Karina ainda não escolheu o nome do bebê, mas já sabe o sexo do herdeiro e prefere manter segredo. "O que posso adiantar sobre o sexo do bebê é que é exatamente o que eu queria. Fiz uma biópsia no começo da gravidez para saber se estava tudo bem com o bebê e descobri o sexo, mas por enquanto é segredo". A atriz e apresentadora desfilou com looks comportados durante o coquetel e falou sobre essa nova fase. "Foi a melhor notícia que recebi na minha vida, meus pais estão muito felizes e ansiosos, mas é uma ansiedade contida".