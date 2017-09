Chambers Street é oficializada “Brazil Square”

A cerimônia ocorreu na esquina das ruas Chambers e Ferry, em Newark

No sábado (2), às 2:00 pm, o Prefeito Ras Baraka, o Conselho Municipal de Newark, o CEO e presidente da BrazUsa e do Brazilian Day Festival, José Moreira, dignitários e membros da comunidade brasileira inauguraram a “Brazil Square”. A cerimônia ocorreu na esquina das ruas Chambers e Ferry, no bairro do Ironbound, em Newark.

O nome “Brazil Square” representa uma homenagem à comunidade brasileira, que gera grande impacto à economia e desenvolvimento artístico na cidade de Newark. Uma população significativa reside no Ironbound. A cidade tem gerado um impacto significativo na estrutura do município. A nomeação da “Brazil Square” representa um sonho antigo da comunidade brasileira na região.

A apresentação de um mural na fachada superior do prédio da lanchonete Altas Horas também fez parte da cerimônia, assim como show de música ao vivo e dança. O Brazilian Day in Newark ocorreu no sábado (2) e domingo (3), do meio-dia à meia-noite. O desfile de domingo iniciou na Wilson Avenue e terminou na Chambers Street.