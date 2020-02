Chefe brasileiro é vítima de sequestro relâmpago na FL

Alfredo Farias saiu de casa ainda de madrugada para preparar a festa do Super Bowl

Na madrugada de domingo (2), o chefe executivo Alfredo Farias, morador na cidade de Aventura (FL), foi vítima de um sequestro relâmpago quando estava a caminho do trabalho e o pneu do seu Hyundai Santa Fé esvaziou. Ele trabalha numa rede de restaurantes e saiu cedo de casa para preparar a festa do Super Bowl, evento assistido por milhões de pessoas no mundo inteiro. Quando tentava calibrar o pneu num posto de gasolina, às 4:30 am, o brasileiro foi abordado por dois indivíduos armados, que o colocaram na parte de trás do próprio veículo e fugiram. Ainda na parte de trás do veículo, Alfredo conseguiu esconder a carteira debaixo do tapete do assento. Ao chegarem a um caixa eletrônico numa filial do banco Chase, os criminosos o obrigaram a sacar US$ 1 mil.

Alfredo relatou ao jornal local Achei USA que durante todo o trajeto até o caixa eletrônico ele sofreu ameaças de morte por parte dos criminosos. Ele é casado e pai de 2 filhas. O sequestro relâmpago durou aproximadamente 1 hora. Além do dinheiro, Alfredo teve o Iphone e o Apple Watch roubados, além de ter sido obrigado desligar e ligar novamente o aparelho telefônico para que o trajeto deles não fosse rastreado.

A vítima foi abandonada no meio da Palmetto Road, em Miami Gardens (FL). Alfredo teve que caminhar durante aproximadamente 40 minutos até encontrar um posto de gasolina, onde pediu socorro e a polícia foi acionada. O carro do brasileiro foi encontrado intacto poucas horas depois. Os detetives responsáveis pelo caso colheram impressões digitais e mostras de DNA para as investigações.

. Consulado alerta:

O Consulado-Geral registra, com frequência, relatos de viajantes brasileiros que tiveram pertences e documentos furtados durante sua estada na Flórida. Em 2017, o Consulado tomou conhecimento de 245 furtos de turistas brasileiros. Em 2016, foram 269 furtos. As cidades com o maior número de casos são Miami, Orlando e Miami Beach (FL). Boa parte dos furtos acontece em estacionamentos de shoppings, supermercados e restaurantes.

No entanto, os números de furtos registrados indicam que a incidência é pequena em face do volume absoluto de visitantes brasileiros na Flórida. Segundo dados do Visit Florida (organização de natureza público-privada vinculada ao governo estadual), o estado norte-americano recebeu 1.051 milhão de brasileiros em 2016. Dados de 2017 ainda não estão disponíveis.

É importante ter presente que nem todos os brasileiros que são vítimas de furtos registram seus casos no Consulado-Geral. Além de prestar assistência consular cabível, o Consulado-Geral mantém contato direto com autoridades policiais locais e instituições ligadas ao turismo a fim de, em coordenação, prevenir e assistir os viajantes que são vítimas de furtos na Flórida.

Dicas para prevenir-se de furtos:

a) Estacione seu veículo em local seguro; b) Jamais deixe pertences no veículo (como passaportes, sacolas de compras, produtos eletrônicos); c) Na praia, não deixe seus pertences desacompanhados; d) Não entregue seus pertences a estranhos (ex: ao experimentar roupas em lojas de vestuário, não permita que o vendedor guarde seus pertences); e e) Fique ainda mais atento em locais movimentados e frequentados por turistas, como centros de compras, hotéis, parques temáticos e estacionamentos (pagos ou não).

Os turistas de passagem pela Flórida devem adotar as mesmas precauções que teriam em qualquer grande centro urbano; assim como os brasileiros que reside no estado.

Em caso de furto:

a) Contatar a polícia local pelo telefone 911 a fim de registrar queixa (“file a report”); b) Contatar o Consulado-Geral em Miami a fim de comunicar o ocorrido, em especial em caso de perda de documentos; e c) Tão logo regresse ao Brasil, comunique o fato também às autoridades policiais brasileiras e aos órgãos emissores dos documentos furtados.

Após contato com a polícia pelo telefone 911, as vítimas podem comunicar-se com o Consulado-Geral por intermédio dos telefones (305)-285-6208/6258/6251 ou pelo correio eletrônico: assistê[email protected].

Nos fins de semana, feriados e fora do horário de expediente, o Consulado mantém serviço de plantão, exclusivamente para os casos de comprovada emergência (falecimento, hospitalização e prisão), por meio do telefone (305) 801-6201.